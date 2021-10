MotoGP, Moto2, Moto3: le livree speciali per il GP a Misano-2

Un GP di casa è sempre un motivo per qualche omaggio. In questo caso con livree speciali dedicate a Giacomo Agostini, Fausto Gresini e Valentino Rossi.

Un appuntamento casalingo è sempre particolarmente sentito dai piloti del posto. Il secondo GP a Misano ha visto i nostri rappresentanti quindi scatenarsi con colorazioni differenti dal solito, omaggiando appunto il fatto di correre su uno storico tracciato di casa. In MotoGP, Moto2 e Moto3 è stata una vera festa di diversi colori, in questo caso celebrando leggende del passato e del presente. Tre squadre si sono presentate in pista con colorazioni differenti dal solito. Le abbiamo messe nell’immagine di copertina, spieghiamole meglio.

MV Agusta e la dedica ad Agostini

Iniziamo da MV Agusta Forward Racing Team, con il marchio di Varese che ha reso omaggio alla sua leggenda Giacomo Agostini. Il 79enne pluricampione del mondo si è esibito anche in una passerella (nel video in alto) tra gli applausi del pubblico presente per portare al debutto la nuova Superveloce AGO a lui dedicata, ‘scortato’ dal pilota Moto2 Simone Corsi. Lui e Lorenzo Baldassarri hanno poi disputato la gara in sella alla F2 dalla colorazione speciale, che richiamava appunto la livrea della mitica MV Agusta del nostro campionissimo.

Ricordando Fausto Gresini

Passiamo poi a Gresini Racing, che sia in classe intermedia che in Moto3 ha schierato i suoi ragazzi con una livrea particolare. L’omaggio non poteva andare chiaramente che al boss Fausto Gresini ed alla Garelli 125 con cui ha vinto i suoi due titoli mondiali. Questa la moto con cui Luca Gresini ha realizzato la passerella al Misano World Circuit nel corso del GP, assieme a Fabio Di Giannantonio, Nicolò Bulega, Jeremy Alcoba e Gabriel Rodrigo. Proprio con quella mitica colorazione sulle KALEX e sulla Honda i tre piloti (Rodrigo è ancora unfit) hanno poi disputato le rispettive corse.

Omaggio a Valentino Rossi

Per finire con Sky Racing Team VR46 ed i suoi tre piloti in azione tra MotoGP e Moto2. L’omaggio era tutto per Valentino Rossi, al suo ultimo Gran Premio di casa prima dell’annunciato ritiro a fine campionato, ovvero tra due appuntamenti mondiali. Per la Ducati e le KALEX del team una livrea totalmente gialla, il colore appunto che ha sempre caratterizzato il Dottore, e lungo la moto campeggiavano sia la scritta “Grazie Vale” ripetuta più volte che il numero #46. Stesso schema anche per le tute ed i caschi di Luca Marini, Marco Bezzecchi e Celestino Vietti.

Foto: MV Agusta Forward/motogp.com