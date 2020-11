MotoGP, Moto2 e Moto3, le griglie di partenza 2021: Savadori in Aprilia?

Pubblicate le entry list provvisorie MotoGP, Moto2 e Moto3 per la stagione 2021. Da evidenziare che in Aprilia compare il nome di Lorenzo Savadori.

Le griglie di partenza 2021 per le tre categorie del Motomondiale sono sempre più definite. Appena conclusa la stagione MotoGP 2020 ecco che arrivano le entry list provvisorie per il prossimo anno. Nella classe regina ormai manca solo un nodo da sciogliere, ovvero il compagno di box di Aleix Espargaró, ma dopo tante voci per il momento troviamo il nome del tester Lorenzo Savadori.

In Moto2 la maggior parte delle squadre è a posto. Manca solo l’ufficialità per EG 0,0 Marc VDS, ma sembrano esserci pochi dubbi sulla conferma in toto della formazione 2020. In MV Agusta Forward poi c’è Simone Corsi accanto a Lorenzo Baldassarri, di ritorno nella squadra di Cuzari. In Moto3 invece ci siamo, abbiamo tutti i nomi, oltre all’ufficialità dell’addio di Estrella Galicia 0,0 e di Sky Racing Team VR46, più l’arrivo di GasGas con Aspar Team.

MOTOGP

Ducati Team: Jack Miller-Francesco Bagnaia

Pramac Racing: Johann Zarco-Jorge Martín

Avintia Racing: Luca Marini–Enea Bastianini

Repsol Honda Team: Marc Márquez-Pol Espargaró

LCR Honda Team: Alex Márquez-Takaaki Nakagami

Monster Energy Yamaha: Maverick Viñales-Fabio Quartararo

Petronas SRT: Franco Morbidelli-Valentino Rossi

Team Suzuki Ecstar: Alex Rins-Joan Mir

Red Bull KTM Factory: Brad Binder-Miguel Oliveira

(Red Bull) KTM Tech3: Danilo Petrucci-Iker Lecuona

Aprilia Racing Team Gresini: Aleix Espargaró-Lorenzo Savadori

MOTO2

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge-Jake Dixon

Red Bull KTM Ajo: Remy Gardner-Raúl Fernádez

Intact GP: Tony Arbolino-Marcel Schrötter

SAG Team: Thomas Lüthi-Kasma Daniel Kasmayudin

American Racing Team: Marcos Ramírez-Cameron Beaubier

Italtrans Racing Team: Lorenzo Dalla Porta-Joe Roberts

Pons Racing: Hector Garzó-Stefano Manzi

Gresini Racing: Nicolò Bulega-Fabio Di Giannantonio

Aspar Team: Aron Canet-Albert Arenas

MV Agusta Forward: Lorenzo Baldassarri-Simone Corsi

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-Hafizh Syahrin

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi-Celestino Vietti

Honda Team Asia: Ai Ogura–Somkiat Chantra

Speed Up Racing: Jorge Navarro-Yari Montella

EG 0,0 Marc VDS: Sam Lowes-Augusto Fernández

MOTO3

Leopard Racing: Dennis Foggia-Xavi Artigas

PrüstelGP: Jason Dupasquier-Ryusei Yamanaka

Red Bull KTM Ajo: Jaume Masiá-Pedro Acosta

(Red Bull) KTM Tech3: Ayumu Sasaki-Deniz Öncü

Gresini Racing: Jeremy Alcoba-Gabriel Rodrigo

Petronas Sprinta Racing: Darryn Binder-John McPhee

Snipers Team: Filip Salač-Andrea Migno

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay-Niccolò Antonelli

SIC58 Squadra Corse: Tatsuki Suzuki-Lorenzo Fellon

CIP – Green Power: Kaito Toba-Maximilian Kofler

Max Racing Team: Romano Fenati-Alonso López

Aspar Team: Sergio García-Izan Guevara

BOE Skull Rider Facile Energy: Riccardo Rossi-Stefano Nepa

Honda Team Asia: Yuki Kunii-Andi Farid Izdihar