MotoGP, Misano: Warm Up, Takaaki Nakagami chiude in testa

Takaaki Nakagami stampa il miglior crono del warm up, ultimo turno prima della gara MotoGP. Seguono poco lontano Franco Morbidelli e Joan Mir.

Prima di fare sul serio, chiudiamo l’ultimo turno che precede la gara. Takaaki Nakagami stampa il miglior crono alla fine del warm up, a precedere Franco Morbidelli e Joan Mir. Prove finali (anche di flag-to-flag) in vista del Gran Premio di San Marino, il primo di due round consecutivi a Misano. Emergeranno le Yamaha in gara o ci saranno altri in grado di ostacolarle? Più tardi avremo la risposta: alle 14:00 la MotoGP darà il via alla sua competizione.

Ultimo turno prima della gara vera e propria, ma si riparte da dove ci siamo fermati sabato. Yamaha si fa subito vedere con tutti e quattro i suoi alfieri nelle prime posizioni, ma è certo che i rivali stanno studiando un modo per riuscire a dare loro filo da torcere. Gomme soft e medie le scelte per questa mattinata (con qualche eccezione), ultime prove anche in questo senso visto che rimangono ancora alcuni dubbi sulla possibile scelta giusta in ottica gara.

Sembra esserci qualche problema per Quartararo, che continua a guardarsi la mano sinistra. Per quanto riguarda i ritmi, occhi puntati sulle Yamaha, ma anche sulle Suzuki e su Pol Espargaró, più in difficoltà invece le Ducati. Questo in base ai tanti giri realizzati in questi giorni, con tempi molto interessanti. Non si può dire lo stesso della Honda: Takaaki Nakagami è davanti, ma sia lui che Alex Márquez hanno parlato di una RCV piuttosto nervosa, soprattutto con le buche di Misano.

La classifica