Il più atteso per questi test MotoGP ci ha messo poco a farsi vedere. Marc Marquez è ricomparso in sella alla Honda RC-V già in questa mattinata a Misano. Il largo sorriso stampato sul volto una volta tornato al box parla molto chiaro… In azione anche un ospite d’eccezione, Dominique Aegerter, premiato per il titolo MotoE con qualche giro in sella alla Suzuki GSX-RR. La mattina del primo giorno di test si chiude con la coppia Aprilia al comando, precisamente Aleix Espargaro negli ultimi minuti balzato davanti a Maverick Vinales, davanti a Fabio Quartararo. Un terzetto racchiuso in appena 57 millesimi!

La MotoGP guarda al 2023

Maverick Vinales ed il tester Lorenzo Savadori sono stati i primi a farsi vedere, seguiti poco dopo da Aleix Espargaro. Come aveva già anticipato quest’ultimo, tanto lavoro in Aprilia tra aerodinamica, motore, elettronica, frizione… Insomma, molti aspetti della RS-GP. La truppa Ducati invece, comparsa due ore dopo il via ufficiale, avrà solo qualche prova di aerodinamica, come aveva già detto Bagnaia prima del GP. A referto incidenti distinti per Miller e Martin. C’è chi invece sta studiando con attenzione alcune novità per la prossima stagione mondiale, meglio detto tre case in particolare. L’attenzione è puntata maggiormente su Honda, che ritrova il suo uomo di punta per la prima volta dal GP al Mugello. Test chiaramente sia su Marc Marquez, per valutarne la condizione fisica, che sulla RC-V, alla ricerca di informazioni per la svolta nel prossimo campionato. Il #93 ha iniziato con la moto attuale, per poi girare anche con una Honda dalla livrea nera. Una nuova RC-V che strizza l’occhio alla RS-GP…

L’Ala Dorata sta girando chiaramente anche col duo LCR ed il collaudatore Stefan Bradl (anche lui col nuovo prototipo). Più Pol Espargaro, ancora un po’ acciaccato dopo l’incidente in gara ma non per questo meno attivo. C’è poi KTM che, oltre ai suoi quattro piloti ufficiali, è presente anche con il collaudatore Dani Pedrosa, incaricato di portare in pista un primo prototipo della RC16 dell’anno prossimo. Primi nuovi dettagli pure in casa Yamaha, come aveva già anticipato uno speranzoso Fabio Quartararo nella conferenza stampa del giovedì. Sia lui che Franco Morbidelli, sfortunato in gara, hanno due M1 attuali a testa, affiancate da un primo prototipo 2023 per ciascuno. Col rinnovo biennale, il campione MotoGP ha chiesto chiaramente una moto più performante soprattutto in velocità, per permettergli di lottare con minor fatica contro i bolidi delle case italiane. Vedremo come risponderà Yamaha… In pista anche Andrea Dovizioso, ufficialmente ritirato ma attivo per provare il nuovo casco Alpinestars.

Classifica MotoGP al mattino

