MotoGP: Orari del GP Emilia Romagna, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE verso il secondo round a Misano. Gli orari del GP dell'Emilia Romagna, diretta Sky Sport, DAZN e TV8.

Chiuso il Gran Premio di San Marino a Misano, il Motomondiale si sposta… al Misano World Circuit, che stavolta ospita il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Ancora una volta avremo quattro categorie in azione: accanto a MotoGP, Moto2 e Moto3 infatti rivedremo la MotoE, pronta per ben due gare stavolta. L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Qualifiche e gare saranno visibili sempre in diretta anche su TV8, tranne per il campionato elettrico, del quale si vedrà solo la gara di domenica.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Giovedì 17 settembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 18 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2

Sabato 19 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.15 MotoE Gara 1

Domenica 20 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara 2

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 settembre

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 20 settembre

09.45 Sintesi MotoE E-Pole/Gara 1

10.05 Diretta MotoE Gara 2

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara