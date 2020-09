MotoGP, Misano: Gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e TV8

MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE al via per il primo dei due round a Misano. Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport, DAZN ed anche TV8.

Dopo la pausa seguita al trittico tra Repubblica Ceca ed Austria, ora si riparte. Il Motomondiale sarà di scena questo fine settimana al Misano World Circuit, che ospiterà un doppio round di questo 2020. Fabio Quartararo in MotoGP è ancora leader ma con un distacco ridotto all’osso, in Moto2 in testa c’è Luca Marini, margine più corposo per Albert Arenas in Moto3. Non dimentichiamoci che correrà anche la MotoE, con il rookie Dominique Aegerter al comando e quindi uomo da battere. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN, ma qualifiche e gare saranno visibili sempre in diretta anche su TV8.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Giovedì 10 settembre

17.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 11 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

11.50-12.20 MotoE Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

16.05-16.35 MotoE Prove libere 2

Sabato 12 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole

Domenica 13 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 12 settembre

12.35-13.15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 13 settembre

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara