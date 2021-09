Sabato di qualifiche, chi saranno i polemen? Per la MotoE anche Gara 1, la prima 'resa dei conti'. Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport, DAZN e TV8.

In archivio il primo giorno al Misano World Circuit, non senza difficoltà. In particolare per la comparsa della pioggia che ha condizionato parecchio le classifiche tra primi e secondi turni di libere. Maverick Viñales ha chiuso in testa in MotoGP, Thomas Lüthi è stato il migliore in Moto2, Dennis Foggia ha comandato FP1 ed FP2 in Moto3, Eric Granado ha piazzato il tempo di riferimento in MotoE. Come andrà in questo sabato? Meteo ancora protagonista? Non dimentichiamo che oggi ci sono sia le qualifiche che la prima corsa della classe elettrica, un primo passo verso l’assegnazione del titolo 2021. La diretta del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN (tranne per la MotoE). Su TV8 saranno visibili in diretta qualifiche e gare delle tre categorie principali del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Sabato 18 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole (diretta solo su Sky Sport)

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.20 MotoE Gara 1

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 19 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

10.05 MotoE Gara 2 (diretta solo su Sky Sport)

La programmazione TV8

Sabato 18 settembre

12.35-13.15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 Diretta MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 19 settembre

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com