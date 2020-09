MotoGP Misano, diretta del 12/09: gli orari Sky Sport, DAZN e TV8

Sabato di qualifiche a Misano, chi realizzerà la pole in MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE? Ecco tutti gli orari Sky Sport, DAZN e TV8.

Sabato di qualifiche per le quattro categorie del Motomondiale al Misano World Circuit. Si riparte dai migliori del venerdì: Fabio Quartararo in MotoGP, Enea Bastianini in Moto2, Raúl Fernández in Moto3 ed Eric Granado in MotoE. Chi si assicurerà le pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini? L’evento verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Su TV8 saranno visibili le qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2, quest’ultima in leggera differita per sovrapposizione con la F1. Le gare invece saranno visibili tutt’e quattro in diretta, MotoE compresa.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Sabato 12 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.50-12.20 MotoE Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.05 MotoE E-Pole

Domenica 13 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 12 settembre

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

16.45 Differita Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 13 settembre

10.00 Diretta MotoE Gara

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara