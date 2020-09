MotoGP, Misano-2: Orari TV del 20/09, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Domenica di gare a Misano. Chi emergerà in MotoGP, Moto2, Moto3 e Gara 2 MotoE? Giornata da non perdere: tutti gli orari TV di Sky Sport, DAZN e TV8.

Ultima giornata al Misano World Circuit, con tutte le gare del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Maverick Viñales in pole position in MotoGP, Luca Marini vola in Moto2, Raúl Fernández brilla in Moto3. In aggiunta, Jordi Torres prima E-Pole e Dominique Aegerter vincitore di Gara 1 in MotoE. Ma chi emergerà domenica? Chi vincerà Gara 2 del campionato elettrico? Giornata intensa da non perdere, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Tutte le gare saranno visibili sempre in diretta anche su TV8, compresa la MotoE con la seconda competizione del weekend.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Domenica 20 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara 2

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 20 settembre

09.45 Sintesi MotoE E-Pole/Gara 1

10.05 Diretta MotoE Gara 2

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara