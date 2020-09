Chi si assicurerà le pole position delle quattro categorie sabato? Chi vincerà Gara 1 MotoE? Non perdetevi nemmeno un turno: gli orari Sky Sport, DAZN e TV8.

Conclusa la prima giornata al Misano World Circuit, ora ci attendono sabato e domenica del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Brad Binder il migliore in MotoGP, da record Luca Marini Moto2, Jaume Masiá in Moto3 ed Eric Granado in MotoE. Ma sapranno confermarsi in qualifica? Chi vincerà Gara 1 del campionato elettrico? Tutti gli orari dei turni, diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN. Qualifiche e gare delle prime tre categorie saranno visibili sempre in diretta anche su TV8, mentre per il campionato elettrico verrà trasmessa solo la gara di domenica.

La programmazione Sky Sport MotoGP

Sabato 19 settembre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

11.45 MotoE E-Pole

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50, MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16.15 MotoE Gara 1

Domenica 20 settembre

8.20-8.40 Moto3 Warm Up

8.50-9.10 Moto2 Warm Up

9.20-9.40 MotoGP Warm Up

10.05 MotoE Gara 2

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 19 settembre

12.35 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30 Diretta MotoGP Prove Libere 4

14.10 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 20 settembre

09.45 Sintesi MotoE E-Pole/Gara 1

10.05 Diretta MotoE Gara 2

11.00 Diretta Moto3 Gara

12.20 Diretta Moto2 Gara

14.00 Diretta MotoGP Gara