MotoGP Misano-2: I nuovi orari TV del 24/10 su Sky Sport, DAZN, TV8

Pronti per la domenica di gare al Misano World Circuit, con orari TV in parte rivisti. Diretta su Sky Sport e DAZN, differita su TV8.

Abbiamo ora i nomi dei tre polemen in questo secondo round a Misano. Francesco Bagnaia cala il poker in MotoGP, Sam Lowes si impone in Moto2, Niccolò Antonelli piazza il primo sigillo stagionale in Moto3. Vedremo poi in gara, tra le tante incognite, ma saranno certo tre gare da non perdere al Misano World Circuit. Attenzione agli orari, c’è qualche cambiamento per la giornata di domenica! La diretta del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Su TV8 invece saranno visibili solo in differita le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV.

La programmazione Sky Sport e DAZN

Domenica 24 ottobre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

Gli orari TV su TV8

Domenica 24 ottobre

14:05 Differita Moto3 Gara

15:25 Differita Moto2

17:05 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com