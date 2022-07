MotoGP, Miguel Oliveira superstar: “Non è giusto paragonarmi a CR7”

Miguel Oliveira ha conquistato quattro vittorie in MotoGP nelle ultime tre stagioni in sella alla KTM RC16. Dopo le prime undici gare della stagione 2022 è 10° in classifica con 71 punti, ma il suo futuro sarà legato alla Aprilia del team satellite RNF. Il portoghese e la Casa veneta non hanno dato ancora l’annuncio ufficiale, ma ormai manca soltanto la firma. E in patria è diventato una star alla pari di Cristiano Ronaldo…

Poco conta la fama di un pilota per essere apprezzati in pista, la Casa di Mattighofen aveva riservato un posto nel team Tech3 per il prossimo anno, opzione prontamente respinta da Oliveira e il suo papà manager. Ha dovuto lasciare spazio a Jack Miller e a sua volta tenterà la fortuna con un prototipo in forte ascesa, dopo essere stato corteggiato anche da Ducati e dal team Gresini Racing. Ma la squadra di Nadia Padovani alla fine ha trovato un’intesa con Alex Marquez, magari nella speranza di convincere suo fratello Marc in futuro…

La MotoGP in Portogallo

In patria Miguel Oliveira è uno degli sportivi più amati in assoluto, anche se non è certo un motivo per montarsi la testa. “Non mi vedo come una superstar o una persona popolare. Ma ovviamente ho assunto un ruolo in cui sento molto riconoscimento da parte del popolo portoghese – ammette a MotoGP.com -. Per me è un privilegio sentire questo supporto dal mio Paese, i tifosi portoghesi sono incredibili. Negli anni ho visto crescere la community di questo sport. La MotoGP è diventata più importante in Portogallo, la gente parla di più di questo sport“.

La popolarità ha anche il suo prezzo, spostarsi in città senza essere fermato dai tifosi non è facile. “Ho degli sponsor personali che gestiscono campagne in Portogallo. Se vai a una stazione di servizio, probabilmente mi vedrai su un grande cartellone pubblicitario che pubblicizza qualcosa. Al momento è molto difficile rimanere anonimi“, ha dichiarato Miguel Oliveira, che alcuni osano perfino paragonarlo a CR7. “Non sarebbe giusto paragonarmi a Cristiano Ronaldo. È il più seguito sui social, è nel suo mondo. Ma sono molto conosciuto anch’io“.