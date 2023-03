MotoGP, Miguel Oliveira sogna in grande con Aprilia: “Possiamo vincere”

C’è grande entusiasmo nel team CryptoDATA RNF in vista della stagione MotoGP 2023. Miguel Oliveira e Raul Fernandez hanno voglia di rilancio dopo aver lasciato KTM e nel box si respira una bella aria.

La squadra guidata da Razlan Razali ha detto addio a Yamaha ed è al primo anno di partnership con Aprilia. L’obiettivo è quello di riuscire a conquistare buoni risultati subito. Vero che i piloti devono adattarsi alla RS-GP, però il primo test a Sepang è stato incoraggiante ed è in arrivo quello a Portimao per ultimare i preparativi per l’inizio del campionato.

MotoGP, Oliviera carico per la stagione 2023

Oliveira ha firmato un accordo con Estrella Galicia, noto marchio spagnolo di birra con il quale ha già collaborato all’inizio della sua carriera nel Motomondiale. In un’intervista ai canali ufficiali, ha parlato della nuova stagione MotoGP e si è detto contento di come sono andate le cose nel test in Malesia: “Il primo test è stato molto positivo. Ogni giorno abbiamo trovato qualcosa per migliorare e sono riuscito a essere più pilota Aprilia. Questo era importante. Alla squadra ho spiegato il mio stile di guida e ci siamo conosciuti un po’ meglio“.

L’inizio in sella alla RS-GP e con il team CryptoDATA RNF è stato promettente e questo lo rende ottimista: “Penso che formiamo un tandem che ha tutto per vincere. Questa era la premessa per il cambiamento che ho scelto. Aprilia mi ha visto come un pilota che si sarebbe adattato bene alla moto. Abbiamo tutto quello che serve per disputare una buona stagione, anche se dobbiamo lavorare su diverse cose per migliorare“.

Oliveira su Portimao e Marc Marquez

A Oliviera è stato chiesto se abbia pensato alla possibilità di vincere già nella prima gara a Portimao, dove ha già trionfato nel 2020 e dove ci tiene a fare bene di fronte al suo pubblico. Ha risposto così: “Sì, è logico. La prima cosa che ho pensato quando ho saputo che il campionato sarebbe iniziato in Portogallo è stata proprio vincere quella gara. Sarà una bella sfida, ci sono ancora tante cose da sistemare. Ovviamente darò il massimo“.

L’ex pilota KTM si è espresso anche sulla situazione di Marc Marquez, che con Honda sembra un po’ in difficoltà ma che non va mai sottovalutato: “Ha fatto un test interessante. Ha provato diverse moto e quindi non è filato tutto liscio. Ma lo vedo messo bene sia a livello tecnico sia fisico. È un pilota molto forte. È Marc Marquez, quindi devi prenderlo in considerazione in qualsiasi circostanza“.

Sterilgarda nuovo sponsor del team RNF Aprilia

In questi giorni è stata ufficializzata una nuova partnership importante per il team CryptoDATA RNF. Infatti, c’è stato l’annuncio della firma con Sterilgarda Alimenti. Il noto marchio italiano è uno sponsor storico di Max Biaggi e ha supportato anche il team dell’ex pilota negli scorsi anni in Moto3.

Reperire sponsorizzazioni non è semplice, anche facendo parte di un campionato di altissimo livello come la MotoGP. Più difficile ancora lo è per una squadra satellite che viene da dalle stagioni molto negative. Probabilmente l’influenza di Biaggi, ambasciatore di Aprilia, ha avuto un ruolo determinante nell’accordo.

Foto: RNF Racing