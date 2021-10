MotoGP: Miguel Oliveira, quella caduta a 5 giri dal ritorno sul podio

Un bel GP a Misano-2 per Miguel Oliveira. Fino all'addio al possibile podio per caduta... "Ma abbiamo motivi per guardare il bicchiere mezzo pieno."

Fin dalle prime libere a Misano s’è visto Miguel Oliveira nuovamente nelle zone alte dopo tante difficoltà. L’ottima quinta casella in griglia di partenza lasciava sperare poi in una corsa da protagonista. Infatti era in zona podio, francobollato a Pol Espargaró per tutta la gara e determinato a prendersi il terzo gradino. Quell’obiettivo però è durato fino al suo arrivo alla curva del Carro ed alla successiva scivolata a soli cinque giri dalla bandiera a scacchi. Ma il portoghese di KTM preferisce considerare i progressi compiuti nel corso di Misano-2, con tanta voglia di fare bene nell’evento di casa del prossimo weekend.

“Ho perso l’anteriore nelle piccole buche della curva 14” ha spiegato Oliveira a Gran Premio concluso. “Mi dispiace non aver portato a casa un buon risultato in un weekend davvero positivo.” Ma, come detto, non vuole concentrarsi troppo sull’incidente. Anzi la butta sul ridere. “Non c’è pausa e riparti, nessun bottone” ha sdrammatizzato commentando a motogp.com. “Non è semplice da gestire, ma queste sono le gare. Certo la sensazione era che fosse possibile tornare sul podio con tutte quelle cadute…”

Preferisce però portare a casa gli aspetti positivi del fine settimana. “Abbiamo tanti motivi per guardare il bicchiere mezzo pieno” ha sottolineato. “La squadra è contenta ed abbiamo visto alcuni progressi.” Il prossimo round, il penultimo stagionale, è di nuovo a Portimao, che ospiterà quindi la seconda tappa di casa dell’anno per lui. “Voglio godermela” ha rimarcato il pilota portoghese. “Il pubblico, l’atmosfera… Voglio divertirmi su questa bellissima pista, cercando poi di essere competitivo in gara.”

Foto: KTM Images/Polarity Photo