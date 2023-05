Dopo la gara di Jerez Massimo Meregalli e Lin Jarvis sono andati a parlare con i commissari del FIM Panel MotoGP per avere delucidazioni sulla sanzione inflitta a Fabio Quartararo. Nella gara Sprint anche Franco Morbidelli ha ricevuto una penalizzazione dopo un contatto con Alex Marquez al primo giro. Sembrava un incidente di gara come tanti altri, costringendo Yamaha a fare appello, ma è stato respinto.

Quartararo ha avuto un leggero contatto con Bezzecchi prima di toccare Miguel Oliveira e finire entrambi a terra. Parlando con MotoGP.com, un furioso Meregalli ha dichiarato di non comprendere il motivo della sanzione. “Siamo andati in direzione gara perché non capivamo bene il motivo per cui hanno sanzionato Fabio. Dopo aver parlato con loro siamo ancora più convinti che abbiano commesso un errore. Ci hanno mostrato le immagini e tanti punti di vista diversi e alla fine non ci hanno convinto che la loro decisione fosse giusta“.

FIM Panel nell’occhio del ciclone

Inutile fare ricorso anche in questo caso, dal momento che le sanzioni non sono appellabili. “Sabato abbiamo potuto impugnare la sanzione che hanno dato a Franco, perché crediamo che abbiano commesso un errore. Vogliamo sostenere il nostro pilota perché sentiamo di doverlo fare“, ha proseguito il team manager italiano. “Non ci siamo riusciti e hanno respinto il nostro appello. Purtroppo non c’è nulla che possiamo fare. Sono abbastanza convinto che quando abbiamo lasciato la Direzione Gara dubitassero anche loro di quello che avevano deciso“.

Ironia della sorte, Fabio Quartararo ha dovuto scontare un doppio Long Lap Penalty per aver oltrepassato la linea bianca al momento di rientrare in pista. Alcune cadute gli hanno permesso di risalire fino alla decima posizione finale, ma il dibattito continuerà a Le Mans. Il malcontento contro l’operato del Panel FIM MotoGP si fa sempre più scottante. Ci sarà un incontro con i Commissari Sportivi per cercare di trovare una soluzione, ma non sarà per nulla facile.

Foto: MotoGP.com