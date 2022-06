Il mercato piloti MotoGP è entrato nel vivo al Mugello con la riconferma di Maverick Vinales e Aleix Espargarò. Aprilia ha anche annunciato la collaborazione con il suo primo team satellite dell’era moderna, WithU RNF, che quindi libera due selle interessanti. Se Darryn Binder ha ancora il tempo per guadagnarsi una posizione, sembra scontato l’addio di Andrea Dovizioso: “Per me non cambia nulla (il passaggio in Aprilia, ndr), né per quest’anno né per il prossimo“, ha detto il forlivese, che lo scorso anno ha testato la RS-GP per un totale di nove giorni. “Hanno preso questa decisione, non sono coinvolto in queste cose. Non so esattamente quali siano le motivazioni, se finanziarie o tecniche“.

Oliveira saluta KTM

KTM ha proposto a Miguel Oliveira di passare in Tech3, opzione che il pilota portoghese ha scartato ai microfoni di MotoGP.com. “Assolutamente no. Ci sono ancora posti di lavoro disponibili, tranquilli”, è stato il suo primo commento a caldo. Sto valutando altre opzioni al di fuori di KTM, non accetto la posizione in Tech3 e che voglio il mio posto factory. Non essendo possibile, terrò sicuramente in considerazione altre opzioni. Al momento non c’è nulla di rilevante da aggiungere“. Al suo posto potrebbe arrivare Jack Miller o Pol Espargarò, dei due l’altro ha un’alternativa nella squadra satellite con una RC16 ufficiale.

Il team di Francesco Guidotti sta cercando un pilota di esperienza per accelerare l’evoluzione della moto con le sue esperienze pregresse con altri costruttori. Oliveira, invece, potrebbe optare per il neo team satellite Aprilia RNF, ma ci sono possibilità anche in LCR Honda e in Gresini Racing. La squadra di Nadia Padovani potrebbe avere bisogno di un buon sostituto di Enea Bastianini, per molti ad un passo dalla firma con il team Ducati factory.

La giostra dei contratti MotoGP

Joan Mir e Honda vicini alla firma, Fabio Quartararo e Yamaha prossimi all’annuncio ufficiale per il rinnovo. Per Pol Espargarò l’ipotesi di un ritorno in KTM o la “retrocessione” nel team privato di Lucio Cecchinello. Qui Takaaki Nakagami non dovrebbe trovare spazio, per il pilota giapponese sarà difficile trovare alternative con i risultati finora (non) raccolti. Intanto Razlan Razali gioca d’attesa in modo da attendere i “saldi” estivi e potendo contare su un eccesso di offerta dal mercato piloti MotoGP. “Vorremmo ingaggiare un giovane pilota con esperienza in MotoGP che possa raggiungere un livello come Aleix Espargaró, e puntare su un nuovo arrivato“, ha anticipato il manager malese a Speedweek.com.

Il prossimo anno RNF equipaggerà entrambi i piloti con le Aprilia RS GP22. Avranno lo status tecnico della squadra ufficiale fino al livello raggiunto a Valencia nel 2022, ma saranno dotati degli aggiornamenti consentiti durante la stagione 2023. Razali e Rivola hanno una lunga lista di nomi da vagliare, da Oliveira e Rins, da Alex Marquez a Nakagami (se non verranno riconfermati), da Fernandez a Gardner. Il sogno è Alex Rins, ma l’alfiere Suzuki sembra un sogno impossibile per il budget a disposizione. “Non abbiamo fretta“, ha sottolineato il boss del team RNF. “Aspetteremo e vedremo nelle prossime tre gare di giugno“.