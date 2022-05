MotoGP, mercato piloti: cosa cambia dopo l’infortunio di Marc Marquez

Campionato di MotoGP terminato per Marc Marquez dopo la gara del Mugello. Il 2 giugno verrà operato negli USA e secondo quanto pronosticato dal dottor Zasa della Clinica Mobile serviranno fino a sei mesi per il recupero. “Abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto – ha detto Alberto Puig -, abbiamo pensato al futuro, alla stagione 2023. Quando il medico finirà l’intervento ci dirà com’è la situazione, vedremo qual è il periodo di convalescenza e da lì come abbiamo sempre fatto“. Sembra illogico prendere questa decisione a Mondiale in corso, ma è evidente che Marc Marquez non è in lotta per il titolo, quindi meglio iniziare a pensare al prossimo anno.

HRC lavora sulla stagione MotoGP 2023

Al suo posto non verrà nominato un secondo pilota, ma si continuerà a fare leva su Stefan Bradl, che conosce molto bene la Honda RC213V. “Nel frattempo dovremo usare il nostro tester. Queste MotoGP non sono moto che puoi dare a qualcuno che è a casa e dirgli ‘vieni e corri’. Devi capire e conoscere la moto e il nostro collaudatore conosce la moto”. Durante il week-end del Mugello HRC ha portato alcune nuove componenti provate da Marc Marquez e Takaaki Nakagami, non da Pol Espargarò. Il pilota di Granollers è in procinto di annunciare il suo addio alla Casa giapponese, in Catalunya si potrebbe dare l’ufficialità. Per lui ci sono due opzioni: il ritorno in KTM o il passaggio al team satellite Aprilia RNF che prenderà vita nella prossima stagione MotoGP.

Joan Mir vicino alla firma

A questo punto l’accordo con Joan Mir è solo questione di dettagli, ma potrebbero esserci altre novità in casa HRC, alla luce della nuova operazione di Marc Marquez. Nessuno può dire in quali condizioni ritornerà l’otto volte iridato. Ha saltato la stagione 2020 dopo l’infortunio di Jerez e le prime due gare del 2021. Ha dato forfait negli ultimi due GP del 2021 per la diplopia, ha saltato Indonesia e Argentina per un nuovo caso di diplopia. Infine salterà oltre metà del campionato MotoGP 2022 per il quarto intervento al braccio destro. Tutto questo influirà non poco sulle sue prestazioni e Honda deve iniziare a progettare il futuro ponendo basi solide, perché il vuoto di titoli e risultati comincia a farsi pesante. Al vaglio di Alberto Puig potrebbe esserci un secondo top player (Jack Miller o Miguel Oliveira?) per il team LCR Honda, visto che anche Nakagami e Alex Marquez non sembrano portare buoni frutti con la RC213V. Ma bisogna muoversi in fretta.

