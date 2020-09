Maverick Viñales protagonista di una bella iniziativa. Il pilota MotoGP ha donato un casco per una raccolta fondi: lo scopo è aiutare la ricerca contro il Coronavirus.

In questo periodo così complicato a livello mondiale, Maverick Viñales si rende protagonista di un bel gesto. Il pilota Monster Yamaha in MotoGP ha donato un casco speciale, firmato da lui e dal compagno di box Valentino Rossi da sorteggiare tra gli ascoltatori del programma ‘Versió CLÍNIC’ di RAC1, in collaborazione con il Hospital Clínic di Barcellona. Questo vuole portare ad una raccolta fondi da destinare alla struttura ospedaliera per la ricerca contro il Covid-19 nell’ambito del progetto coordinato da Clínic-IDIBAPS. L’iniziativa durerà dal 25 al 30 settembre (qui i dettagli).

Il casco è stato realizzato da Aldo Drudi e, come detto, porta la firma anche di Valentino Rossi. Come detto, un bel gesto da parte del pilota Yamaha, che vuole fare la sua parte per favorire la ricerca contro il Coronavirus. Un problema che aumenta ogni giorno di più, con la crescita esponenziale dei contagiati a livello mondiale. Anche nel paddock MotoGP sono stati registrati alcuni casi, l’ultimo proprio ieri in LCR Honda e prontamente isolato. Ma è un ulteriore monito a non abbassare la guardia, in attesa della realizzazione di un vaccino in grado di limitare (eliminare?) la diffusione di questo nuovo virus.