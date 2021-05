Maverick Vinales carico verso Le Mans. Dai test a Jerez qualche soluzione da applicare anche per questo evento. "Pista adatta alla nostra moto."

Una splendida vittoria nel primo GP della stagione 2021, per poi chiudere lontano dal podio. Maverick Viñales è certo intenzionato a lasciarsi alle spalle queste ultime tre corse non proprio dal finale ideale, su un tracciato che l’ha visto più volte vincitore. Ricordiamo la vittoria MotoGP nel 2017 (la numero 500 per Yamaha), ma l’anno prima aveva chiuso 3° con Suzuki. A referto poi anche un successo in 125cc ed uno in Moto3. Negli ultimi tre anni invece ha collezionato un 7° posto, un ritiro ed un 10° posto. C’è voglia quindi di riscatto, a caccia di una vittoria che permetterebbe poi alla casa di Iwata di affiancare Honda, attuale detentrice del maggior numero di successi a Le Mans.

“Sarà un weekend interessante per noi” ha dichiarato il pilota di Figueres. “Il test positivo a Jerez ci ha dato una motivazione extra. Ora sono molto curioso di vedere se ciò che abbiamo trovato funzionerà anche questo weekend.” Certo il Circuito Bugatti è ben diverso dalla pista andalusa, ma Viñales è fiducioso, memore anche di alcuni bei momenti delle precedenti edizioni. “Ho disputato delle belle battaglie su questo tracciato” ha sottolineato. “Di solito poi siamo competitivi, visto che la pista si adatta alla nostra moto.” Senza dimenticare però che “Il meteo è complicato, cambia abbastanza spesso. Dovremo fare attenzione, cercando di essere competitivi in ogni turno.”

Gli orari del Gran Premio di Francia

Foto: motogp.com