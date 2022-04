MotoGP, Maverick Vinales: cosa cambia dopo la vittoria di Aleix Espargarò

Per Aprilia il Gran Premio di Argentina resterà una pagina indelebile negli annali della MotoGP, con la prima vittoria di Aleix Espargarò che ha tatuato la data del 3 aprile 2022 con la dicitura “resilienza”. Ci sono voluti quasi sei anni di duro lavoro e forza psicologica per arrivare a questo successo, ma Maverick Vinales non vuole attendere troppo a lungo. E’ arrivato sulla RS-GP quando il pacchetto tecnico aveva già un certo livello di competitività e a Rio Hondo ha incassato il suo miglior risultato (7°) con il team di Noale.

La vittoria fa pressing su Vinales

La vittoria del connazionale spinge ad alzare l’asticella e accelerare l’adattamento ad un prototipo differente dalla sua ex Yamaha M1 con il quattro in linea. “Il trionfo di Aleix è importante per tutti, per la squadra e gli sponsor. Ho lottato molto, soprattutto con le Ducati, ma ho consumato le gomme molto rapidamente. Non posso lamentarmi, durante il war-up abbiamo trovato degli aggiustamenti che hanno migliorato la nostra base. Ora abbiamo molti dati da analizzare, ma con la vittoria del mio compagno di squadra penso che non avremmo potuto chiedere di più in questo fine settimana“.

Maverick Vinales è corso a complimentarsi con Espargarò al termine della gara, ai box è stata festa grande, il duro lavoro invernale ha trovato il meritato compenso. Neppure il tempo di metabolizzare quanto accaduto che si ritorna in pista, venerdì si ricomincia con il GP di Austin. “Dobbiamo continuare a costruire, sappiamo che il campionato sarà molto lungo e quindi abbiamo tempo per imparare e lavorare. Il bello è che Aleix sta lavorando davvero bene, ha dimostrato che la moto ha il potenziale per vincere. Quindi da parte mia dovrebbe essere solo questione di tempo prima di arrivare allo stesso livello. Dopo questa vittoria, l’immagine della squadra cambierà molto, soprattutto attraverso i media“.

Weekend MotoGP di confronti

L’anno scorso il GP del Texas si è rivelato complicato per Aprilia Racing. Aleix Espargarò ha rimediato una serie di cadute, l’ultima in gara, a suggello di un week-end da dimenticare. Ritornare su questa pista a distanza di sei mesi sarà un ottimo banco di comparazione per il prototipo di Noale. Nel corso della stagione 2022 gli ingegneri della Casa veneta dovranno spingere sull’acceleratore per proseguire lo sviluppo della RS-GP e fare leva sulle concessioni. In caso di un altro piazzamento a podio decadranno le agevolazioni regolamentari e dovrà mettersi alla pari degli altri costruttori MotoGP.