MotoGP, Mateo Canale: chef dalle mani d’oro per il team Petronas

Mateo Canale, chef del team Petrnas SRT, preparerà i pasti per Valentino Rossi e Franco Morbidelli nella stagione 2021 di MotoGP.

Una dieta equilibrata è un fattore imprescindibile per un pilota. Il lavoro degli chef nelle cucine del paddock passa in sordina, ma stavolta il canale ufficiale MotoGP. com mette in giusto risalto il lavoro culinario svolto in Petronas SRT. Ai fornelli Mateo Canale che nella scorsa stagione ha cucinato per Franco Morbidelli e Fabio Quartararo e, da quest’anno, per Valentino Rossi.

In generale, gli alimenti consumati dai piloti MotoGP sono i carboidrati, che forniscono l’energia di cui hanno bisogno per sostenere il week-end di gara. A cena si prediligono frutta, verdure e cibi ricchi di proteine. Senza dimenticare che l’idratazione gioca un ruolo fondamentale quando le temperature sono molto elevate. A volte bisogna fare i conti anche con le usanze del posto. Ad esempio in Qatar e Malesia si cerca di evitare carne per rispetto della religione islamica.

La prima colazione viene servita alle 7:00, la cena intorno alle 22:00. Un lavoro di circa quindici ore per il cuoco e i suoi assistenti, anche se intervallato da qualche breve pausa. Del resto bisogna cucinare non solo per i piloti, ma anche per gli altri membri del team e gli ospiti. Fabio Quartararo, che predilige una dieta vegetariana, ha sempre apprezzato la cucina di Mateo Canale. “Penso che sia una delle cose che mi mancheranno di più il prossimo anno“. Viceversa, Franco Morbidelli è carnivoro e preferisce molti piatti a base di carne che alterna con riso e insalate. “Mateo è un ottimo cuoco, aspetto sempre i suoi pasti, li adoro“.

L’emergenza Coronavirus ha costretto a rivedere la consegna e il consumo dei pasti nel paddock MotoGP. Le hospitality non ci sono più e il personale addetto alla cucina si è ridotto. I cibi vengono imbustati e consumati in privato nei motorhome. Ma le mani d’oro di Mateo Canale fanno comunque breccia nei palati dei piloti Petronas SRT. Per Valentino Rossi sarà sicuramente un valore aggiunto…

Foto: Motogp.com