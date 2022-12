MotoGP, Massimo Rivola: una nuova filosofia in casa Aprilia

Aprilia è stata la vera sorpresa della stagione MotoGP 2022, con Aleix Espargarò che ha regalato la prima vittoria al marchio di Noale. Insieme a Maverick Vinales hanno totalizzato nove podi, sei con Aleix e tre con ‘Top Gun’, fino alla gara di Aragon sembrava che l’obiettivo mondiale fosse possibile. Ma da Motegi a Valencia la RS-GP ha deluso le aspettative, complice anche qualche errore di troppo ai box. Con il veterano di Granollers che si è visto spodestare dal terzo posto finale in classifica dal ducatista Enea Bastianini.

La grande scalata di Noale

E’ stato un amaro finale di stagione per gli uomini Aprilia. L’a.d. Massimo Rivola ha assicurato che avrebbe rivisto alcune procedure organizzative, per evitare il ripetersi di certi errori troppo banali per un team MotoGP. Nella classifica a squadre hanno concluso al terzo posto, cedendo la seconda piazza al Red Bull KTM Factory Racing dopo la gara di Valencia. Ma fino ad un anno fa nessuno si sarebbe aspettato un passo avanti così consistente del costruttore veneto. Il merito è da attribuire soprattutto alla consistenza di Aleix Espargarò, in piena fioritura con la RS-GP dopo sei stagioni MotoGP insieme. Ma anche all’arrivo di un pilota talentuoso come Maverick Vinales. E dal prossimo anno si raddoppia, con l’ingresso del nuovo team satellite e due piloti di grosso calibro come Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Filosofia Aprilia in MotoGP

Dietro certi risultati ovviamente c’è anche il grande lavoro di una squadra ben orchestrata da un manager come Massimo Rivola. “Penso che ora siamo più veloci perché siamo solo un’azienda migliore – spiega l’ingegnere veneto a Speedweek.com -. Non è un segreto che abbiamo assunto nuove persone da quando sono in azienda. Molti arrivano direttamente dall’università, ma ci sono anche profili più esperti della MotoGP e della Formula 1. La domanda è come possiamo continuare a crescere in questa direzione. Questa è la sfida“.

Con l’arrivo del nuovo a.d., Romano Albesiano si è potuto concentrare solo sulla parte tecnica e sull’evoluzione della moto, senza dover più pensare alle questioni organizzative, alla gestione sportiva e dei piloti. Testa bassa e pedalare è stato il motto di Massimo Rivola, coinvolgendo le persone e rendendole consapevoli del loro potenziale. “Non abbiamo fatto niente di speciale… Si tratta di ricordare alle persone che se lavori sodo, puoi farcela. Aleix ha un tatuaggio che dice “Credi in te stesso”. Ciò riflette molto bene questa filosofia“.

Foto: MotoGP.com