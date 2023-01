MotoGP, Massimo Rivola: “Il nuovo format può aiutare Espargarò”

Maverick Vinales e Aleix Espargarò sono in piena preparazione fisica in vista della prossima stagione MotoGP. ‘Top Gun’ ha intensificato gli allenamenti in palestra durante l’inverno, alternandosi con sessioni in pista (nelle ultime ore ha girato sulla pista di Alcarras). Il veterano di Granollers, dopo una vacanza in Africa con la sua famiglia, ha fatto rientro in Andorra per esercitarsi con l’inseparabile mountain bike. La Casa di Noale sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tecnici della nuova RS-GP23 in vista del prossimo test Irta a Sepang nella prima metà di febbraio.

La presentazione del team MotoGP 2023

Le aspettative del costruttore veneto sono alte dopo la strepitosa stagione MotoGP 2022, finita però nel peggior modo possibile, con problemi tecnici ed errori all’interno del box. Aleix Espargarò si è visto scippare il terzo posto finale in classifica nell’ultimo Gran Premio di Valencia, dopo aver rincorso il titolo per un intero campionato. La nuova RS-GP sarà presentata venerdì 10 marzo prima dei test di Portimao, mentre il nuovo team satellite CryptoDATA RNF si farà attendere fino al 16 marzo. Delle undici squadre in griglia, solo LCR Honda e il Mooney VR46 Racing Team di Valentino Rossi devono ancora fissare una data per le presentazioni ufficiali.

Grandi aspettative in casa Aprilia

Massimo Rivola è entusiasta di vedere in pista il lavoro svolto durante l’inverno dai suoi ingegneri e cosa hanno in serbo i suoi piloti ufficiali. Grazie al nuovo format della MotoGP, nel 2023 si terranno per la prima volta 42 gare. Il 2022 resterà negli annali di storia della fabbrica di Noale come la stagione in cui Aleix Espargaró ha regalato ad Aprilia la prima vittoria in MotoGP dopo un turbolento weekend in Argentina, con le prove libere del venerdì annullate per un problema con l’aereo cargo che trasportava i materiali. Per un breve tratto ha guidato il Mondiale, collezionando un totale di sei podi, mentre Maverick Vinales è salito per tre volte in top-3, alla sua prima stagione completa con la RS-GP. “Credo che Aleix partirà fortissimo – ha affermato l’ad Aprilia Racing a Speedweek.com -. Personalmente credo che il nuovo format andrà bene per lui, perché avrai meno tempo per prepararti alla gara“.

Il calendario di 42 gare

L’introduzione delle gare sprint spingerà a decidere l’ingresso diretto al Q2 al termine del venerdì, dopo le due sessioni di prove libere. Un fattore che potrebbe giocare a favore di Espargarò. “Aleix è il tipo di pilota che sale in moto ed è al 99 per cento in pochi giri. Non credo sia stata una coincidenza che abbia vinto in Argentina quando il Gran Premio si è svolto in due giorni“, ha detto Massimo Rivola. Il nuovo calendario MotoGP prevede 21 weekend per un totale di 42 gare, un’opzione che team e piloti hanno dovuto accettare di buon grado. “42 gare significano molta fatica, anche mentalmente“, ha aggiunto l’ex manager della Ferrari. “Non credo si possa paragonare al Mondiale Superbike. Le MotoGP sono più difficili da guidare“.

Foto: MotoGP.com