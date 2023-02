MotoGP, Massimo Rivola: “Ducati ha un grande vantaggio”

Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, presente a Rimini alla cerimonia dei ‘Caschi d’Oro’. Nel 2023 ci saranno quattro RS-GP in pista per la prima volta, merito anche del suo grande lavoro svolto dall’ingresso a Noale, dopo una vita trascorsa in Ferrari e Formula1. Passo dopo passo il costruttore veneto è passato da essere fanalino di coda a protagonista di primo livello in MotoGP. Aleix Espargarò è arrivato ad accarezzare il sogno iridato, ma il finale di campionato ha riservato sgradite sorprese che hanno spezzato il volo. Si riparte dal test in Malesia, nello shakedown Aprilia potrà schierare Lorenzo Savadori e l’unico rookie Augusto Fernandez.

Aprilia insegue il sogno MotoGP

Il costruttore veneto è sulla strada giusta, ma forse i tempi non sono ancora maturi per sedersi sul trono della MotoGP. L’obiettivo è conquistare podi e vittorie, mettere il fiato sul collo della concorrenza. “Spero di vedere quanto prima un nostro pilota che riceva il titolo di campione del mondo, lavoriamo per questo tutti uniti. Non vediamo l’ora di vedere in azione la nuova moto, se piacerà ai piloti come speriamo, perché è sempre un equilibrio molto delicato trovare il feeling. Solo loro possono dirci come abbiamo lavorato durante l’inverno“.

Davanti agli occhi ancora il triste ricordo di quanto accaduto dopo l’ultimo podio di Aragon e il terzo posto finale mancato di Aleix Espargarò. “Il finale non è stato amaro, ma orribile – ammette Massimo Rivola a Sky Sport -. Ripartiamo motivati più di prima, per dimostrare che non siamo quelli della fine della stagione, ma quelli che avete visto nella prima parte. C’è una trepidante attesa, sono convinto del lavoro svolto, è bello vedere che ogni anno facciamo una moto migliore“.

Team satellite ed esempio Ducati

Stagione 2023 senza concessioni per la prima volta nell’era MotoGP, ma Aprilia potrà contare finalmente su una squadra satellite. Un obiettivo che Rivola ha rincorso per anni e centrato con la firma di Razlan Razali, approfittando dei malumori tra RNF e Yamaha. “Il team satellite è un grosso impegno ma anche una grande opportunità. Avere cinque piloti di grande livello, compreso Lorenzo Savadori come collaudatore, ci aiuterà molto. Ci daranno molti dati, uno dei grandi vantaggi della Ducati è avere tante moto in pista, quindi tante informazioni per i piloti e gli ingegneri“.

Forse non sarà l’anno della consacrazione, Ducati ha impiegato quindici anni per ritornare a vincere un Mondiale in Top Class. Ma non bisogna farsi trovare impreparati davanti agli imprevisti che riserva questa categoria. “Il nostro obiettivo è sicuramente di migliorare, ma è chiaro che vogliamo vincere il Mondiale. Forse è ancora un po’ troppo ambizioso, ma la direzione è quella. I riferimenti sono Pecco ed Enea della Ducati, ci sarà Marquez, Quartararo – conclude l’ad. Aprilia -. Sarà un Mondiale bellissimo, se nel 2022 eravamo ad un secondo con 24 piloti, credo che nel 2023 saranno ancora più compatti. Noi dovremo essere tra quelli che sono più compatti davanti“.

Foto: MotoGP.com