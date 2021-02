MotoGP: marzo si apre con le presentazioni Petronas SRT e Suzuki

Il mese di marzo si apre con due presentazioni MotoGP. Domani è il turno di Petronas al completo, segue in settimana Suzuki.

Si chiude il mese di febbraio, si apre domani un importante mese di marzo per il Mondiale MotoGP. Ma prima di tornare in azione ci sono altre presentazioni. Già domani infatti abbiamo il team Petronas al completo, per poi continuare durante la settimana con Suzuki.

Come detto, il primo giorno di marzo sarà il giorno della presentazione della struttura Petronas. Non solo Franco Morbidelli e Valentino Rossi, ma anche il confermato duo Moto2 Xavi Vierge e Jake Dixon, oltre alla coppia Moto3 composta da John McPhee e dalla new entry Darryn Binder.

Nel weekend, in concomitanza con il via dei test ufficiali, ecco che Suzuki alzerà i veli sulla stagione 2021. Vedremo se in questo caso cambierà qualche colore o meno. Quel che è certo è che sarà il team osservato speciale quest’anno, con Joan Mir al via in difesa della corona iridata.

Tutte le presentazioni MotoGP

Esponsorama Racing: venerdì 5 febbraio

Ducati Team: martedì 9 febbraio

KTM Factory-KTM Tech 3: venerdì 12 febbraio

Monster Energy Yamaha: lunedì 15 febbraio

LCR Honda: 19 febbraio ore 12:00 (Alex Márquez), 20 febbraio ore 10:00 (Takaaki Nakagami)

Repsol Honda: lunedì 22 febbraio, ore 12:00

Pramac Racing: giovedì 25 febbraio, ore 16:00

Petronas Yamaha SRT: lunedì 1 marzo, ore 10:30

Team Suzuki Ecstar: sabato 6 marzo, ore 10:00

Aprilia Racing Team Gresini: da confermare