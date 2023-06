MotoGP, Martin punta alla sella di Bastianini: “C’è una possibilità”

Jorge Martin è il pilota spagnolo più avanti in classifica MotoGP, a tre punti da Marco Bezzecchi e a 24 lunghezze dal campione in carica Francesco Bagnaia. Non ha nessuna intenzione di accontentarsi il madrileno del team Pramac che, dopo aver perso il ballottaggio con Enea Bastianini per accedere al team Ducati factory, punta dritto alla livrea rossa per il 2025.

‘Martinator’ ai vertici di classifica

Arrivato in classe regina nella stagione 2021, ha centrato pole position e il primo podio al secondo appuntamento stagionale sul circuito di Losail. Durante le prove libere in Portogallo riportò un grave infortunio, costringendolo a saltare i Gran Premi di Portogallo, Spagna, Francia e condizionando l’annata d’esordio, pur centrando la vittoria in Austria. Sembrava l’erede diretto di Jack Miller in sella alla Desmosedici GP ufficiale, invece l’inizio fulminante nel 2022 di Enea Bastianini l’ha costretto a restare in Pramac per fare spazio al romagnolo. La sfida però è destinata a proseguire.

Il feeling tra la Rossa di Borgo Panigale e Jorge Martin è sicuramente migliorato nel corso di questo Mondiale MotoGP. “Ora sento di conoscere molto bene la moto e so dov’è il limite. Ovviamente Pecco lo conosce meglio di me, ma con lui sento di colmare quel divario e ogni volta mi sento più forte. Spero di mantenere questa progressione e per questo finire le gare è la chiave“. Spaventosa la sua tabella di marcia nelle ultime due tappe a Le Mans (vittoria e 2° posto) e al Mugello (doppio podio) che lo hanno proiettato ai vertici di classifica.

La sfida con Bastianini per il 2025

A priori il Sachsenring è un circuito dove le Ducati dovrebbero soffrire un po’ di più che al Mugello, ma restano comunque le moto da battere. In tal senso ‘Martinator’ dice che “è un po’ meno favorevole, ma l’anno scorso la seconda e la terza erano una Ducati. Anche qui siamo competitivi, lo scorso anno sono stato veloce nonostante fossi reduce da un’operazione e sono arrivato sesto. Penso che quest’anno, con questa moto e visto che sto bene fisicamente, posso finire in una posizione migliore. L’obiettivo sarà il podio sia nella sprint che nella gara di domenica”.

Prima della pausa estiva Jorge Martin vuole centrare il secondo posto in classifica piloti, potrebbe significare tanto per un’eventuale ascesa nel team factory per il 2025. “Non so bene come sia la questione. Ho già letto alcune notizie. Lo sapevo, ma è una cosa che non sto valutando perché Enea (Bastianini) è stato infortunato per tanto tempo. Non credo che lo facciano declassare, ma comunque c’è una possibilità e non si sa mai“.

