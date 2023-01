MotoGP, Marquez al Red Bull APC: “Voglio la perfezione” – Video

Marc Marquez è reduce da degli anni un po’ travagliati, però adesso è pronto per tornare al 100% della condizione fisica e vuole lottare per vincere nuovamente il titolo MotoGP. Ha chiesto alla Honda un miglioramento dell’organizzazione interna e, soprattutto, una RC213V vincente.

In casa HRC si sono adoperati per cambiare qualcosa nel proprio organigramma e arricchire il reparto corse con nuove figure di alta competenza. Non a caso, dalla Suzuki è arrivato Ken Kawauchi come nuovo direttore tecnico. Un rinforzo importante che punta a contribuire in maniera significativa a favorire una svolta decisa del marchio di Tokio in MotoGP.

MotoGP, Marquez: test al Red Bull Athlete Performance Center

In attesa di poter guidare la nuova Honda RC213V, Marc Marquez si sta preparando al meglio fisicamente per essere pronto al campionato che partirà nel weekend 24-26 marzo a Portimao. Sui social network non manca di pubblicare contenuti per i suoi tanti tifosi e, in generale, per gli appassionati di MotoGP.

Nelle scorse ore l’otto volte campione del mondo ha pubblicato un video molto interessante: “La scorsa settimana – ha scritto – sono stato in Austria, presso il Red Bull Athlete Performance Center a fare alcuni test fisici pre-campionato prima di iniziare la nuova stagione. 2023 ci siamo!“.

Il filmato è molto interessante. Si vede il pilota spagnolo impegnato in alcuni test che mettono a dura prova anche la condizione del suo braccio destro, quello operato quattro volte tra il 2020 e il 2022. Le risposte sembrano ottime e Marc ha lasciato la struttura di Thalgau con il sorriso: “Due giorni intensi – ha detto – e tanti test. Ho il report e qui dice che li ho superati. Sono pronto per il 2023“.

Marc carico per la stagione MotoGP 2023

Marquez è apparso veramente di buon umore e motivato per la nuova stagione MotoGP. Nel video ha ammesso di aver fatto progressi sul piano fisico, però non è uno che si accontenta: “Sto meglio, ma mi piace la perfezione”.

Per provare la nuova Honda RC213V dovrà attendere il 10 febbraio, quando partirà la tre giorni di test a Sepang. E dopo le prove in Malesia, ci sarà il secondo e ultimo appuntamento pre-campionato a Portimao l’11 e il 12 marzo.