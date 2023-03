MotoGP, Marelli presenta la centralina BAZ-340: i dubbi restano

Dopo una lunga serie di voci sulla nuova centralina elettronica Magneti Marelli, Dorna e l’azienda italiana mettono le cose in chiaro. A partire dalla stagione MotoGP ’23 debutta la nuova ECU BAZ-340 con l’obiettivo di ottimizzare la prestazioni elettroniche dei prototipi e permettere una migliore evoluzione delle principali caratteristiche.

La nuova centralina consentirà di aumentare fino a quattro volte la potenza di calcolo e fino a dieci la gestione dei dati rispetto all’edizione precedente. Sarà la soluzione ideale per traghettare i prototipi della MotoGP verso la svolta dei carburanti che saranno progressivamente “carbon neutral”. L’obiettivo è eliminare i carburanti fossili entro il 2027, arrivando alla soglia del 40% entro il prossimo anno. Una meta raggiungibile grazie anche alla centralina BAZ-340, progettata per assicurare un livello di controllo della corsa estremamente elevato da parte della Direzione Gara del MotoGP.

Nuova ECU… ma non per tutti?

Questa ECU di ultima generazione è dotata di un’immensa potenza di acquisizione, calcolo e trasmissione dati in tempo reale. Un esempio concreto è l’arrivo della “Danger Light” (luce di pericolo): in caso di caduta di un pilota, la Direzione Gara riceve subito un segnale di allarme e può attivare le luci di bordo o adottare misure misure volte alla sicurezza dei piloti. Inoltre offre una doppia tensione di alimentazione, da 12 e 24V. Questo al fine di erogare la migliore potenza a ogni singolo dispositivo, riducendo la dissipazione energetica e migliorando l’efficienza del sistema.

Nel comunicato ufficiale non viene però specificato chi non avrà a disposizione la nuova centralina Magneti Marelli. E neanche se ci saranno differenze di gap tra chi adotterà la versione nuova e quella precedente. Di conseguenza resta spazio ai dubbi dei più scettici, anche se per adesso i team clienti non hanno alzato nessuna voce di protesta. Secondo alcune indiscrezioni alcuni costruttori avrebbero chiesto una deroga per poter utilizzare le vecchie unità sulle loro moto satellite per un anno in più, dal momento che le moto che adotteranno la BAZ-340 richiedono una leggera modifica dei connettori e l’obbligo di modificare il cablaggio.

Foto: Magneti Marelli