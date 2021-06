MotoGP, Marc Marquez: “Valentino Rossi lotta per un 10° posto”

Marc Marquez parla all'indomani della vittoria MotoGP al Sachsenring: l'infortunio, la complessità della sua moto e le difficoltà di Valentino Rossi.

Marc Marquez è volato in Spagna dopo la vittoria MotoGP al Sachsenring. Si è intrattenuto con il famoso youtuber spagnolo The Grefg sul suo canale Twitch. Uno show dal vivo di circa due ore, in cui il campione della Honda ha fatto un riepilogo generale di quanto avvenuto negli ultimi tempi. A cominciare dal trionfo tedesco. “In quei momenti devi essere concentrato, non potevo pensare ai momenti brutti. Venivo da tre gare in cui ero caduto e che pesano. C’è stato un momento della gara in cui Oliveira mi stava prendendo e in quel momento non potevo perdere la concentrazione. Tornare sul podio sarebbe stato bello, ma vincere è speciale. Per questo ho rischiato”.

L’infortunio di Jerez

L’infortunio non è dimenticato, serve ancora tempo per metterlo in archivio. Quando ha riportato l’incidente a Jerez riconosce l’errore di averci riprovato pochi giorni dopo l’operazione. Ma serviva anche un netto stop da parte dei medici e che non c’è stato. “Quando mi sono fatto male al braccio, sono tornato prima del previsto e tutto è peggiorato. Se dipendesse da noi il giorno dopo la caduta saremmo in pista, ma bisogna saper frenare“. Il triplice intervento all’omero gli è costato due stagioni MotoGP, compresa l’attuale, in quanto la corsa al titolo iridato è fortemente compromessa. “Quest’anno la classifica non mi interessa, sono a 90 punti di distanza. Non sono in grado di recuperare così tanti punti“.

Honda moto complicata

Sarà un anno “sabbatico” in cui dover mettere a posto tutti i dettagli tecnici della RC213V. In casa HRC stanno lavorando a pieno regime, in Germania ha omologato un nuovo pacchetto aerodinamico. “La Honda è una moto complicata con cui devi cadere molte volte per capire. E non è facile da gestire – sottolinea Marc Marquez -. Per la Honda serve una guida aggressiva. È una moto competitiva, ma è complicata. L’anno scorso non ero ai box e hanno sviluppato la moto con i piloti che c’erano, ora dobbiamo provarci”.

Capitolo Rossi

Valentino Rossi si è complimentato per la sua vittoria al Sachsenring, ma è sempre di poche parole quando si tratta di commentare il pilota di Cervera. Più volte Marc ha ammesso che il giorno in cui non sarà più competitivo non esiterà ad appendere il casco al chiodo. Una scelta diametralmente opposta a quella del Dottore. “Nelle moto non c’è più un’età fissa per andare in pensione. Valentino Rossi continua perché gli piace quello che fa, ma io non mi vedo nella sua situazione. Quello che sta facendo ha molti meriti. Quello che ha ottenuto nessuno glielo toglie, ma ora lotta per un decimo posto. Se non mi battessi per i podi o per i primi, non so se continuerei”.