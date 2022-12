MotoGP, Marc Marquez superstar: un messaggio dal Mondiale di calcio

La Spagna grande protagonista della MotoGP e del Mondiale di calcio in Qatar, dove si è qualificata per gli ottavi di finale. In queste settimane sta riscontrando un certo successo il canale Twitch di Luis Enrique, commissario tecnico della “furia rossa”, con un passato anche nel campionato italiano. Ogni sua parola diventa virale, vanta circa 800mila follower, ma cosa c’entra con il motociclismo? In una delle sue ultime dirette social un fan gli ha chiesto un’opinione sul connazionale Marc Marquez e la risposta dell’allenatore non si è fatta attendere…

Marc Marquez pronto al riscatto

L’ultimo titolo mondiale del campione di Cervera risale al 2019, poi l’incidente di Jerez nel 2020 ha dato inizio ad un periodo molto complicato. Una stagione 2020 praticamente saltata, tre vittorie nel 2021, quattro operazioni all’omero destro in due anni (l’ultima il 2 giugno 2022), due volte alle prese con la diplopia, un solo podio nell’ultimo campionato. Eppure sono in tanti a scommettere su Marc Marquez per il Mondiale MotoGP 2023, ci sono segnali di ripresa, di voglia di riscatto. Vedi il trasferimento a Madrid, il cambio manager da Emilio Alzamora a Jaime Martinez, le pressanti richieste tecniche alla Honda, la pole di Motegi, il podio in Australia. “E’ un altro esempio di cosa significhi essere un atleta di alto livello“, ha esordito Luis Enrique. “Uno stoico nonostante tutte le operazioni e gli infortuni“.

Mondiale MotoGP nel mirino

Un esempio di sportività e umanità come pochi, capace di rialzarsi dopo ogni caduta, forte di un talento innato che fa ancora la differenza. Una star di cui la MotoGP non può fare a meno. “Ogni volta che corre lo fa ai massimi livelli, non l’ho mai sentito lamentarsi, piangere, una bestia competitiva, un esempio nella buona e nella cattiva sorte“, ha aggiunto il c.t. della Nazionale spagnola. “Sono certo che ritornerà al suo livello e se no, non importa, quando dai il cento per cento, come fa il signor Marc Marquez, chapeau, n on puoi che toglierti il cappello“. Infine manda un saluto all’otto volte campione del mondo che segue il Mondiale di calcio in TV, in compagnia di suo fratello Alex e altri amici. “Un grande abbraccio, sei ancora il più grande e anche il migliore nel superare le difficoltà“.

Foto: MotoGP.com