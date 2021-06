MotoGP, Marc Marquez sprona la Honda: “Non mi fermo qui”

Marc Marquez in vacanza dopo la gara MotoGP di Assen. Nella seconda parte di Mondiale proverà a compiere un altro step personale e tecnico.

Il campionato di MotoGP attende ancora il ritorno di Marc Marquez. La vittoria del Sachsenring è un bagliore isolato, ma si dve lavorare su due fronti nel box Honda. Da un lato sulla mente e sul fisico del campione, in tal senso la pausa estiva sarà di grande aiuto. “Sarà molto importante per me. Mi prenderò due settimane di tempo libero e mi rilasserò… Non mi importa se vengo in Austria un po’ meno preparato. La componente mentale ha la priorità per me“. Dall’altro lato bisogna compiere un altro step tecnico. Troppo alto il rischio di highside, troppe le cadute (e i rischi) rimediati da Portimao ad Assen. Al Cabroncito il merito di aver interrotto il vuoto di successi che la casa giapponese si trascinava da troppo tempo, ma è un magro premio di consolazione.

La programmazione tecnica

La prima parte di stagione MotoGP si chiude con un ringraziamento all’ambiente Honda. “Grazie a tutti. È stato un periodo difficile. So che anche voi avete vissuto un periodo complicato, ma se continuiamo a lavorare dobbiamo solo crederci. Come ho scritto a Kuwata San prima di Portimao saremo di nuovo al top. Questo è il primo passo. Non voglio fermarmi qui. So che siamo in una situazione difficile, ma insieme, con Honda, HRC e tutto questo gruppo di persone, torneremo al top“.

Prova a caricare l’ambiente Marc Marquez, consapevole di avere sulle spalle tutto la pressione. Nakagami, suo fratello Alex ed Espargarò non sono ancora all’altezza di puntare al podio. I tecnici di Tokyo stanno lavorando a livello di telaio, aerodinamica, elettronica e sospensioni per adattare la RC213V alla gomma posteriore Michelin. Nella scorsa annata di MotoGP offriva più grip a metà curva grazie a una carcassa meno rigida. Al momento solo Nakagami non ha omologato la nuova carena con le ali più tonde e curve in stile Yamaha per aumentare la stabilità della moto all’ingresso di curva veloce. Nel test MotoGP di Misano in programma il 20 settembre si attendono ulteriori novità.