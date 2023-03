MotoGP, Marc Marquez scontento: “Honda molto lontana dalla Ducati”

Si è concluso con il 19° tempo la prima giornata di test MotoGP a Portimao per Marc Marquez. Il distacco dal leader Francesco Bagnaia è stato di 1’399 dopo un totale di 78 giri percorsi.

L’otto volte campione del mondo aveva lasciato Sepang non felice della Honda RC213V e oggi in Portogallo c’è stato tanto lavoro da parte del team Repsol. Non è stata ancora imboccata la strada giusta e sarà fondamentale compiere dei passi avanti domani, visto che sarà l’ultimo giorno di test prima dell’inizio del campionato.

MotoGP, test Portimao: Marquez ancora scontento della Honda

Marquez al termine di questo day 1 a Portimao ha fatto intendere di non essere soddisfatto della sua situazione tecnica attuale: “In mattinata – ha detto a Speedweek – non eravamo andati così male. Siamo partiti dal setup di base e poi nel pomeriggio abbiamo provato tante cose grosse che mi hanno portato un po’ fuori strada. Domani smetteremo di provare grandi concetti e lavoreremo con ciò che abbiamo per trarne il meglio“.

Ha anche svelato che ha finito questa giornata sostanzialmente con la stessa moto che aveva guidato in Malesia. Le cose provate non gli sono piaciute Il lavoro di setup svolto non ha portato i risultati sperati e il team Repsol Honda dovrà fare un passo indietro domani e ottimizzare tutto. Lui stesso ha spiegato che le scelte su motore, telaio e aerodinamica sono state prese.

Honda lontana da Ducati

Marc ha ammesso che la Ducati rimane il riferimento, cosa che non sorprende dopo quanto già visto a Sepang: “Rispetto a Ducati siamo molto indietro. Ma alle loro spalle c’è un groppo folto dal quale non siamo distanti“.

Il pilota spagnolo spera di ridurre il gap che lo separa dalle primissime posizioni, perché è troppo ampio al momento: “Perdiamo almeno mezzo secondo al giro“. C’è del lavoro da fare e il giorno finale di test andrà sfruttato al massimo dalla squadra HRC.

Foto: Repsol Honda