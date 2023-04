Non è ancora chiaro se Marc Marquez debba scontare la sua sanzione nella prossima gara, la Corte d’Appello della MotoGP ha sospeso momentaneamente il doppio Long Lap Penalty. Tutto porta a pensare che l’asso della Honda non dovrà pagare la penalizzazione e i costruttori rivali alzano le prime voci di protesta aspettando la decisione definitiva.

Sanzione sospesa per Marc Marquez

Le polemiche tengono ancora banco dopo l’incidente provocato da Marc Marquez a Portimao. Miguel Oliveira, rimasto coinvolto e costretto a saltare il GP d’Argentina, assicura che tutto è stato chiarito, ma Yamaha e Aprilia non restano a guardare. Dopo diverse settimane, la FIM non ha ancora reso pubblico il suo verdetto, cosa che non dovrebbe richiedere molto tempo. Tra modifiche regolamentari, ricorsi e delibere, quella che sembrava una sanzione scontata sta facendo scorrere fiumi di inchiostro per la mancanza di trasparenza e di criteri da parte dei vertici motociclistici. Davanti ad un vuoto regolamentare è difficile prendere una posizione senza scontentare nessuno.

Il caso Munoz-Nepa

Nel weekend di Austin abbiamo assistito ad un incidente molto simile in Moto3. All’ultima curva dell’ultimo giro David Munoz ha provato a sorpassare Stefano Nepa, ma nel tentativo è caduto e ha trascinato con sé il pilota italiano. La Direzione Gara ha deciso di penalizzare il pilota spagnolo con un ‘doppio giro lungo’. Nella notifica della penalizzazione leggiamo “che si realizzerà nel prossimo Gran Premio a cui prenderà parte“. Questa frase tiene presente quanto avvenuto in MotoGP Portimao e in una postilla i commissari chiariscono “che il prossimo evento a cui il pilota parteciperà sarà il Gran Premio di Spagna. A meno che il pilota non possa partecipare a tale evento per qualsiasi ragione legata a questo incidente“.

Subbuglio nel paddock MotoGP

Un testo ricco di precisazioni, frutto della lezione intrapresa dopo l’incidente di Marc Marquez all’Algarve. Tutto lascia pensare che all’otto volte campione iridato verrà cancellata la sanzione. Massimo Rivola punta l’indice contro l’errore di formulazione del Panel FIM diretto da Freddie Spencer. Lin Jarvis non trova una spiegazione razionale alla sospensione in via cautelare della Corte d’Appello. “Il motivo di un’altra proroga è strano“, ha dichiarato ad ‘AS’. Al termine di questo polverone sarà chiaro che si dovrà correre ai ripari per migliorare il campionato di MotoGP. “Con questo tipo di sanzioni e decisioni dobbiamo essere più professionali, anche dal punto di vista legale“.

Foto: Instagram @marcmarquez93