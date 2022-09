MotoGP, Marc Marquez ruggisce: “Volevo continuare, mi hanno fermato”

Marc Marquez è tornato in MotoGP e ha subito calamitato l’attenzione mediatica., quasi mettendo in secondo piano i risultati e le novità del test di Misano. Dopo i 39 giri ha preferito fermarsi al pomeriggio, il suo viso era radioso e rilassato, il suo omero destro ha reagito abbastanza bene al rientro in pista, tanto da provare alcune componenti per la Honda. Oggi sarà ancora sulla RC213V, a distanza di cento giorni dall’ultima operazione, non sarà il momento di annunciare o meno la sua presenza al MotorLand.

Braccio affaticato ma non dolente

Al termine della giornata di test MotoGP Marc Marquez accusa un gap di otto decimi che non significa nulla. Ha riacquisito la posizione naturale del braccio, anche se la resistenza è ancora da ritrovare. “I muscoli hanno bisogno di crescere, prendere forza, per la stabilizzazione di questa spalla e per farla lavorare molto meglio. Nelle curve a sinistra mi sono trovato in una posizione più naturale rispetto a prima, in quelle a destra dovevo spingere molto, mi mancava la forza“. Del resto prima di venire qui a Misano ha sostenuto qualche settimana di palestra e due mezze giornate in moto, la preparazione atletica non è ottimale.

Marc Marquez si ferma a 39 giri

Marc Marquez doveva esserci ad ogni costo, perché ci sono dei feedback da rilasciare agli ingegneri, in vista del prossimo test MotoGP a Valencia all’indomani della fine del campionato. Due i prototipi a disposizione nel suo angolo di box, la moto che aveva già corso quest’anno, poi una seconda Honda, ma con un nuovo pacchetto aerodinamico. Non è ancora salito sulla moto 2023, cosa che ha fatto il collaudatore Stefan Bradl, quindi non ha ancora provato il famigerato forcellone posteriore in alluminio della Kalex. Il morale è alle stelle in casa HRC, ci sono importanti aggiornamenti aerodinamici e un nuovo pacchetto ispirato all’Aprilia RS-GP22 e soprattutto possono riabbracciare il loro campione. “Ho chiesto di continuare a guidare nel pomeriggio, ma mi hanno fermato. Ho finito a mezzogiorno per poter guidare anche mercoledì. Se mi sento bene farò più giri“.

MotoGP 2023 nel mirino

Inutile chiedergli se sarà ad Aragon fra poco più di una settimana, molto dipenderà dalla reazione fisica al termine della due giorni di test a Misano. “Ci siamo concentrati sull’aerodinamica, domani la proverò ancora, perché posso ancora omologare una nuova carena quest’anno – ha spiegato Marc Marquez -. Dopo 100 giorni da fermo si ha la sensazione di essere veloci, ma ti manca la confidenza con la moto, quindi non riesco a capire tutto come vorrei. Comunque i miei commenti sono gli stessi di Bradl, quindi stiamo andando entrambi nella stessa direzione”. Adesso è giunto il momento di guardare al futuro, la stagione MotoGP 2023 a breve inizierà a bussare già alla porta. “Oggi sarebbe impossibile coprire una distanza di gara. Forse 10 giri di fila, ma 27 sono troppi“.