MotoGP, Marc Marquez ritorna in moto: silenzio dal box Honda

Marc Marquez ritorna in moto ad Alcarras per un test personale con la sua Honda CBR600RR. Dopo aver saltato il week-end di MotoGP in Argentina a causa della diplopia, il fuoriclasse HRC calca la pista del circuito spagnolo, evidentemente rinsavito dopo il secondo caso di disturbo alla vita in cinque mesi. L’incidente rimediato nel warm-up di Mandalika ha causato lo stop del fenomeno di Cervera, ma al momento nessun annuncio ufficiale è stato diramato in vista del prossimo impegno in Texas tra pochi giorni.

La MotoGP attende Marc Marquez

Due le ipotesi plausibili. La prima è che Marc Marquez stia valutando la sua vista con una moto di minore cilindrata per pensare subito ad un rientro nel Mondiale MotoGP. Un banco di esame prima di prendere il volo per gli Stati Uniti e ritornare in sella alla RC213V. Oppure si tratta di un primo passo verso una ripresa più prudente in vista di Portimao fra meno di tre settimane.

In queste ore Marc Marquez ha sostenuto un altro controllo a Barcellona dal dott. Sanchez Dalmau, per monitorare la paralisi del quarto nervo ottico destro. Il disturbo stavolta era meno grave rispetto allo scorso novembre, quando è caduto dalla sua moto enduro durante un allenamento a Lleida. Sia suo fratello Alex che il team manager Alberto Puig sembravano ottimisti nelle loro ultime dichiarazioni in merito. Ma non potevano pronunciarsi in attesa del responso dei medici.

Negli ultimi giorni ha tenuto aggiornati i suoi fan sui social network con le immagini dei suoi progressi. Esercizi di coordinazione con palline da tennis, allenamenti in palestra e adesso il ritorno in moto. Marc Marquez ha pubblicato una foto sulla sua storia di Instagram poco dopo le 13:15 di martedì che lo mostra su una Honda CBR600RR. Ha scritto: “Test!” Tuttavia, non c’è ancora una dichiarazione ufficiale da parte della Honda sull’ulteriore sviluppo del suo stato di salute o su una possibile data di ritorno in MotoGP. Non resta che attendere la giornata di domani.