MotoGP, Marc Marquez ritorna a Madrid: via libera alle gare sprint

Marc Marquez è ritornato a Madrid dopo due giorni a spasso nel paddock della MotoGP in Austria. Ha dispensato consigli ai suoi compagni di squadra, incontrato gli ingegneri Honda, per decidere i percorsi di sviluppo della RC213V che al Red Bull Ring riconferma i suoi problemi. Continua il momento difficile dell’Ala dorata e serve lavoro di squadra per rivedere la luce in fondo al tunnel.

L’otto volte iridato deve far fronte alla riabilitazione al braccio destro, difficilmente lo vedremo in pista nel test Irta di Misano, ma l’ultima parola spetta ai dottori. La prossima settimana sosterrà un’altra visita medica e si sottoporrà ad una Tac che verificherà lo stato di consolidamento dell’osso. E’ ritornato per la prima volta nel paddock MotoGP dopo l’ultima uscita al Mugello nel maggio scorso, ha scambiato impressioni con suo fratello Alex, con il collaudatore Stefan Bradl, con il compagno di box Pol Espargarò.

Marc Marquez e la Sprint Race

Prima di lasciare l’autodromo di Spielberg Marc Marquez ha commentato le voci sull’introduzione delle gare sprint. Non ha avuto il tempo di seguire dal vivo la conferenza stampa di Ezpeleta, Viegas e Poncharal, ma la notizia era nell’aria già dal giorno prima. Per Dorna e i team si tratta di attirare più sponsor, per i tifosi più spettacolo, per i piloti uno sforzo maggiore che non tutti condividono. Invece il talento di Cervera si schiera apertamente a favore: “Ne ho sentito parlare… Quando vedo una gara sprint in Formula 1 mi piace. Ormai tutti hanno capito che bisogna cambiare qualcosa nel nostro campionato“, ha detto a Speedweek.com.

L’assenza di Valentino Rossi sembra pesare sull’influenza mediatica della MotoGP, Marc Marquez non ha mai nascosto questa preoccupazione. Quindi bisogna cambiare look e mettersi al passo con i tempi: “Dobbiamo migliorare lo spettacolo e rendere il Gran Premio più attraente per i nuovi fan. Se questo format viene implementato, mi piace, perché amo correre. Per me è bello fare due gare nel fine settimana“.

