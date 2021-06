MotoGP, Marc Marquez risorge. Puig cinico: “Non cambia nulla”

Marc Marquez ritorna alla vittoria interrompendo la scia negativa della Honda in MotoGP. Alberto Puig: "Sollievo? Non è la parola giusta".

Nel GP di Germania Marc Marquez ritorna sul gradino del podio che merita. Dopo l’ultima vittoria a Valencia nella stagione MotoGP 2019, l’infortunio di Jerez e tre interventi, il fuoriclasse della Honda ritrova la luce in fondo al tunnel. Il layout del Sachsenring ha sicuramente aiutato, ad Assen la musica potrebbe ricambiare. Ma l’inversione di tendenza è stata effettuata, la scia negativa dell’Ala dorata finalmente interrotta. “Un anno? No, sono due“, puntualizza Alberto Puig, team manager HRC. L’eroe di Cervera non ha perso il fiuto del fuoriclasse, non resta che aspettare.

Negli ultimi mesi il manager catalano era al centro delle critiche. “Sollievo? No, non è la parola giusta. Io sono soprattutto contento per Marc. Un campione è una persona differente, che ha qualcosa di diverso dagli altri, lui ha sofferto molto, è importante che sia tornato. Così come è importante essere tornati a vincere come squadra. Ma dobbiamo migliorare e per questo c’è una sola ricetta, ovvero lavorare. Quello che è successo qui non cambia niente“. Nei giorni prima del week-end MotoGP al Sachsenring, Puig ha chiamato Marc Marquez, chiedendogli di vincere… “Diciamo che era uno scherzo. Ma ho pensato che qui fosse meno difficile che su altre piste“.

Poco contano le voci sul suo conto, sulla scelta di puntare tutto su Marc Marquez. “È solo quello che scrivono i giornalisti, ma non cambia la nostra storia – riporta ‘La Gazzetta dello Sport -. Se la Honda ascoltasse le critiche non avanzerebbe, quello che è importante è lavorare per trovare le soluzioni ai nostri problemi. Non si può vivere ascoltando quello che la gente dice a casa“. La carovana della MotoGP si sposta in Olanda, fra pochi giorni ancora in pista ad Assen prima della pausa estiva. “Farà freddo e pioverà. Non cambia nulla, Marc non è ancora al cento per cento – conclude Alberto Puig -, questa sarà la sua stagione invernale“.