MotoGP, Marc Marquez prende tempo: “Molta strada da fare”

A distanza di sei settimane dalla quarta operazione al braccio il pluricampione di MotoGP Marc Marquez ha finalmente potuto togliere il tutore. Al termine della seconda visita medica tenuta al Ruber Internacional Hospital di Madrid nella giornata di giovedì, i medici hanno confermato le ottime condizioni in cui si trova l’omero destro e indicato il piano di fisioterapia da seguire. In concomitanza con il suo primo giorno senza protezione è stato protagonista di un incontro virtuale con i suoi follower sui social, dove ha parlato del suo stato d’animo e di come sta trascorrendo queste giornate, in compagnia di suo fratello Alex.

Vacanze finite per Marc Marquez

Marc Marquez ha trascorso alcuni giorni nella Spagna meridionale, tra spiaggia e mare, “perché sapevo che questa settimana sarebbe iniziata la riabilitazione, ero ottimista. Quindi ho preso una settimana di vacanza con gli amici, è stato bello“. I giorni di relax adesso sono finiti, magari farà visita alla sua famiglia a Cervera, ma luglio e agosto serviranno per lavorare sulla guarigione in vista del rientro in MotoGP. “Non ho altre vacanze in programma, resterò qui a Madrid, magari andrò qualche giorno nella mia città natale. Le lunghe vacanze sono finite, ora voglio concentrarmi sulla mia riabilitazione a tempo pieno, è la mia priorità“.

Prossima visita medica in programma nella seconda metà di agosto, quando i dottori potranno finalmente indicare una data per il suo rientro. Ma sembra difficile poterlo vedere in occasione del test di Misano a settembre. “Riesco a muovere il braccio, non in modo naturale, ora tra un paio d’ore avrò la mia prima seduta di fisioterapia, e da lì miglioreremo passo dopo passo. Il braccio, in particolare l’osso, è sulla buona strada, e ora è il momento di iniziare a lavorare sul muscolo“.

Ritorno in MotoGP senza fretta

Non verranno commessi altri errori, la parole d’ordine è prudenza, anche se il suo ritorno in sella alla Honda è fondamentale al fine di raccogliere dati utili per allestire la moto 2023. “Ho ancora molta strada da fare. È ancora difficile mangiare con il braccio, muoverlo… Seguirò i consigli dei medici di giorno in giorno, è la cosa più importante. Prima devo recuperare la mobilità del braccio e della spalla e poi introdurremo un po’ di nuoto, palestra, senza fretta“.

Per Marc Marquez sarà importante non stressare il braccio in queste prime settimane senza tutore. Da evitare il rischio di complicazioni nel tentativo di affrettare i tempi, come successo dopo l’incidente di Jerez, quando ha provato a ritornare sulla RC213V una settimana dopo il primo intervento chirurgico. “Se lo stressi troppo ora puoi fare uno o due passi indietro. Voglio tornare, ma abbiamo ancora un lungo processo davanti a noi “, ha concluso il sei volte campione MotoGP.