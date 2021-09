MotoGP, Marc Marquez: “Pecco Bagnaia mi ricorda Andrea Dovizioso”

Nel round MotoGP di Aragon Marc Marquez sale sul podio dopo un'epica sfida contro Pecco Bagnaia. Un duello che ha riportato alla mente Andrea Dovizioso.

Una gara strepitosa per Marc Marquez ad Aragon, su un circuito antiorario che gli ha permesso di andare al limite fino al traguardo. Un week-end MotoGP contrassegnato da due cadute, ma il campione della Honda non si è fatto intimorire. Scattato dalla seconda fila si è messo subito alle calcagna di Pecco Bagnaia e ingaggiato una bella sfida corpo a corpo negli ultimi giri. A tratti sono ritornati in mente i duelli degli anni precedenti contro la Ducati di Andrea Dovizioso…

Le condizioni fisiche non gli consentono ancora di esprimersi al cento per cento, poi questa era la giornata destinata a Pecco. “Ho provato di tutto e ho fatto del mio meglio“, ha sottolineato Marc Marquez, al suo secondo podio stagionale dopo la vittoria del Sachsenring. “Se dai il massimo possono capitare errori, cadi e la gente si lamenta. Penso che a tutti gli spettatori sia piaciuto il duello. Ovviamente volevo vincere, ma sapevo che sarebbe stato molto difficile. Combattere con i piloti Ducati è molto difficile perché frenano molto tardi e accelerano molto bene. Inoltre, Pecco ha guidato perfettamente, ha fatto un lavoro incredibile“.

In questa stagione MotoGP il fenomeno di Cervera ha trovato una strada tutta in salita. Due cadute ad Aragon, tre a Silverstone, nonostante tutto ha una irrefrenabile voglia di ritornare ai livelli pre-infortunio. Negli ultimi giri del Gran Premio ha cercato di agguantare la vittoria, intrecciato una serie di sorpassi e controsorpassi con Pecco Bagnaia, sempre pronto a rispondere agli attacchi. L’unico settore dove tentare il tutto per tutto era la curva 12, ma alla fine è convenuto rassegnarsi e portare a casa il secondo posto. “Ho cercato di analizzarlo, ma non c’erano punti deboli… era un po’ come quando lottavo contro Dovizioso, ma lui aveva più velocità in curva… E’ la stagione più difficile della mia carriera, a livello fisico e mentale, pensavo di migliorare ben più velocemente di come invece sta andando“.

