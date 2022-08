MotoGP, Marc Marquez non si nasconde: “Siamo in una situazione difficile”

Marc Marquez sta intensificando gli allenamenti e presto lo rivedremo in sella ad una moto, come consigliato dai medici dopo l’ultima visita sostenuta a Madrid. Il campione della MotoGP vuole accelerare i tempi, il test di Misano potrebbe essere l’occasione giusta per compiere i primi giri dopo il quarto intervento all’omero destro. Per Alberto Puig sarebbe oro colato avere i suoi feedback il 6-7 settembre nel test Irta, pena continua a brancolare nel buio in termini di evoluzione tecnica.

Al Red Bull Ring si è affacciato nel paddock e nei box Honda, un modo per fare sentire la sua presenza ai suoi uomini e agli avversari. Ha le idee abbastanza chiare e obiettivi precisi Marc Marquez, che nelle ultime settimane ha pensato anche ad un cambio manager puntando su Jaime Martinez al posto di Emilio Alzamora. Una scossa personale prima di darla al suo ambiente, perché fra meno di due anni bisognerà dialogare sul rinnovo di contratto e la firma non è per nulla scontata.

Obiettivo MotoGP per Marc Marquez

Intanto in HRC stanno lavorando sodo per apportare miglioramenti alla Honda RC213V, Stefan Bradl sacrifica i risultati per focalizzare l’attenzione sul 2023. Anche se nei weekend di MotoGP non è affatto semplice provare in modo certosino nuove componenti. “In una situazione difficile, la cosa più importante è restare tutti motivati – ha spiegato il talento di Cervera -. È molto difficile testare cose, parti nuove, in un weekend di gara, perché bisogna prepararsi, mettere a punto la moto, controllare le gomme… Se il tempo cambia dalla mattina al pomeriggio… Quindi è molto difficile provare un nuovo telaio o un nuovo forcellone o un nuovo pezzo durante un Gran Premio“.

La priorità assoluta va alla prossima stagione MotoGP, alla moto in divenire su cui si lavora già da tempo. Servono però i dati di Marc Marquez per seguire la retta via, al momento la riabilitazione va avanti e nel fine settimana di Misano Adriatico ne sapremo di più. Molto dipenderà dalle sensazioni che proverà durante il primo allenamento su una due ruote. “Sogno di guidare senza dolore, guidare la moto e pensare a come farò la prossima curva, non a come posizionare il mio corpo nella prossima curva“.

Pol Espargarò e i problemi al Red Bull Ring

Al ritorno in pista Marc Marquez dovrà raddrizzare lo sviluppo del prototipo che accusa problemi sin dalle prime gare. Nei test invernali sembrava che Honda avesse compiuto il più grande step in avanti sullo schieramento della MotoGP, invece si sono dovuti ricredere dopo il GP di Losail. Pol Espargarò ha aperto questo campionato sul podio, prima di spegnersi gara dopo gara a causa di una costante mancanza di grip al posteriore, sia in accelerazione che in ingresso curva. Dal 2023 vestirà i colori Tech3 ma ha raccolto con grande piacere i consigli di Marc nel venerdì di prove libere in Austria. “Non è mai stato completamente fuori dalle corse“, ha detto il pilota di Granollers a Speedweek.com. “Pensa molto a cosa si può migliorare e dove sono i problemi. Quando mi sono lamentato di alcune cose, ha dato delle risposte ai problemi“.