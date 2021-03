MotoGP, Marc Marquez: “Non escludo di essere alla prima gara”

Marc Marquez è ritornato in Spagna dopo il viaggio in Qatar, dove si è sottoposto al vaccino. Probabile il ritorno nel primo week-end di MotoGP del 28 marzo.

Toccata e fuga a Doha per Marc Marquez, in queste ore già in Spagna dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino nel paddock della MotoGP. Il campione della Honda nei giorni scorsi ha tenuto un allenamento in pit bike ad Alcarras, poi si è diretto sul circuito di Losail. Per respirare l’atmosfera del Motomondiale e vaccinarsi contro il Covid-19. Come da prassi ha trascorso una quarantena di 24 ore nella sua stanza presso l’hotel Ritz Carlton, prima di incontrare alcuni dei piloti e membri del team rimasti in Qatar. Compresa la coppia Suzuki formata da Joan Mir e Alex Rins.

Il ritorno del campione

Marc Marquez ha utilizzato anche la palestra dell’hotel domenica pomeriggio per proseguire la riabilitazione del braccio destro. Il sei volte iridato della MotoGP è rimasto in loco 48 ore e, dopo la prima dose del vaccino, è ripartito in aereo verso Barcellona intorno alle 14:00. “Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l’opportunità di farsi vaccinare – ha raccontato a Mediaset Sport -. Penso sia stato un ottimo lavoro per tutto il campionato. Logicamente è stato volontario. Ho scelto di farlo, ecco perché ho viaggiato. In questo modo quando sarò vaccinato qui in Spagna, il mio vaccino andrà a un’altra persona“.

Quando rivedremo in pista il fenomeno di Cervera? “Non escludo di essere alla prima gara, ma non assicuro nulla, perché in fase di recupero ci sono alti e bassi“. Nelle prossime ore salterà in sella ad una Superbike per capire le sue reali condizioni fisiche e prendere una decisione. Al di là della scelta tornerà in Qatar fra tre settimane per ricevere la seconda dose del vaccino. Non è escluso che Marc Marquez partecipi alle prove libere del primo week-end di MotoGP a Losail senza correre la gara, in modo da non sforzare troppo il braccio. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma una cosa è certa: il campione sta tornando!