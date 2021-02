MotoGP, Marc Marquez nel backstage Repsol Honda

Marc Marquez spunta sui social nel backstage Repsol Honda, in vista della presentazione del team in programma il 22 febbraio.

Dopo il terzo intervento al braccio dello scorso dicembre sono poche le notizie trapelate su Marc Marquez. La certezza è che la cura antibiotica sta sortendo gli effetti che si attendevano. Ma impossibile stabilire una data certa per il suo ritorno sulla griglia della MotoGP. I vertici giapponesi della Honda hanno azzardato l’ipotesi Qatar, anche se sembra più un sogno che una possibilità. Da settimane non arrivano comunicati ufficiali sulle sue reali condizioni, questa potrebbe essere una cattiva premonizione. Eppure la comunicazione non è mai stato il punto forte della casa dell’Ala dorata. Quindi potrebbe rientrare nella norma.

Per questo ogni post sui social che riguarda Marc Marquez fa notizia, si trasforma in uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. In vero sono le uniche news sul sei volte campione MotoGP, anche un modo per tenere alto il morale di fan e, soprattutto degli sponsor. L’ultima foto risale a martedì pomeriggio: il Cabroncito appare con la tuta da pilota Repsol Honda. Uno scatto del backstage in vista della presentazione del team prevista per il 22 febbraio, prima di partire per il test di Losail.

Marc appare sorridente e in “mimetica”, con la sua squadra che commenta: “E’ stato bello rivederti oggi!“. Sull’account ufficiale del team ecco apparire anche qualche scatto del nuovo arrivato Pol Espargaró: “Coming soon”. Un’anteprima che viene diffusa proprio nel giorno della presentazione del team Ducati factory (sarà casuale?). Tutto pronto per la cerimonia inaugurale in casa Honda, ma i tifosi sperano di rivederlo quanto prima in sella alla RC213V. Nei primi appuntamenti della prossima stagione MotoGP verrà sostituito da Stefan Bradl. Il collaudatore tedesco ha preso il suo posto già nel 2020 con risultati in crescendo nel finale di campionato.