MotoGP, Marc Marquez mani d’oro: il “miracolo economico” del suo sponsor

Tutti aspettano il ritorno di Marc Marquez, non solo ai box Honda. In questa stagione MotoGP ci sono tanti campioni, come Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, il riscoperto Aleix Espargarò. Ma ai fan (e alla Dorna) serve la sua figura, il fuoriclasse capace di alzare il limite e costringere gli inseguitori ai lavori forzati per stargli dietro. Non sappiamo con quale approccio ritornerà in sella alla Honda dopo il quarto intervento al braccio, ma l’otto volte iridato dovrà fare i conti anche con i limiti del suo fisico, sempre al top fino all’incidente di Jerez nel 2020. Fatto sta che la sua immagine è ormai entrata nell’immaginario popolare dello sport internazionale, alla pari di Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo.

Marc Marquez “miracolo” commerciale

C’è chi ha scommesso su Marc Marquez sin dalle prime apparizioni in moto, precisamente nel 2005, quando aveva solo 12 anni. Si tratta di un’azienda meccanica con sede a Leida: Rodi Motor Services. Dopo circa 15 anni è divenuta tra le prime di officine meccaniche indipendenti per i principali marchi automobilistici in gran parte della Spagna e in alcune regioni del Portogallo. Attualmente conta 1.700 dipendenti e oltre 160 centri sparpagliati sul territorio iberico, un bacino di quasi 500.000 clienti all’anno. In loco è conosciuta come la catena sponsorizzata da Alex e suo fratello Marc Marquez, a cui hanno legato la propria immagine pubblicitaria.

Nel 2021, come rivela il sito spagnolo Viaempresa, Rodi Motor Services ha fatturato quasi 189 milioni di euro, il 18% in più rispetto all’anno precedente. Nonostante la crisi economica internazionale dovuta alla Guerra in Ucraina e alle conseguenze della pandemia. Rodi Motor Services è nata nel 1990 dalla fusione di alcune società locali e contava soltanto 11 officine. A dirigerla le tre famiglie fondatrici, Esteve, Llopis e Llovera, dal 2011 si è aggiunto il gruppo francese Michelin con una quota di minoranza del 20%. Ma Rodi non si dedica solamente alla riparazione o manutenzione di tutti i tipi di autoveicoli, è anche una delle più grandi società di vendita all’ingrosso di pneumatici.

La MotoGP aspetta la sua Leggenda

Per anni hanno scommesso sull’immagine dei fratelli Alex e Marc Marquez, una scelta che si sta rivelando vincente. La pubblicità è l’anima del commercio e anche in questo caso il fenomeno di Cervera sa come trainare i motori verso l’alto. Adesso tocca a lui innestare l’ultima marcia e ritornare sui circuiti della MotoGP dopo un triennio sfortunato, alle prese con tanti infortuni e operazioni chirurgiche, ma portando comunque a casa tre vittorie nella stagione MotoGP 2021. Honda conta di averlo prima dell’ultima gara a Valencia, ma possiamo scommettere che anche stavolta saprà anticipare i tempi lasciando tutti di stucco. Nella seconda metà di agosto sosterrà un altro controllo medico a Madrid che valuterà il consolidamento dell’osso e gli effetti della riabilitazione. I due fratelli Marquez continuano a condividere momenti di vita privata e gli allenamenti in palestra, dal prossimo anno faranno parte di due costruttori diversi. Ma niente sembra poterli dividere.