MotoGP, Marc Marquez l’enigmatico: “Ho diverse opzioni”

La sua ultima vittoria a Misano risale alla stagione MotoGP 2019, prima del brutto infortunio che ha scombussolato la sua carriera. Marc Marquez arriva a Misano con l’attenzione già puntata al lunedì di test, consapevole che la lotta per il podio è lontana dalle possibilità della Honda RC-V. A destare curiosità è la sua scelta finale: nonostante abbia un contratto con HRC fino alla fine del 2024, nessuno esclude che possa cambiare livrea dal prossimo anno.

Una stagione sui generis

Solo 22 punti raccolti in 11 GP, un numero che la dice lunga sull’andazzo di questo Mondiale. Il suo talento non basta più per rimediare alle lacune tecniche… Nemmeno il miglior Marquez della storia potrebbe provare a vincere con questa moto. In un’ampia intervista a DAZN ammette che “all’inizio della stagione c’è stata una frustrazione dopo l’altra“. Quando inizi una stagione con la Honda, con tutto ciò che ti circonda, devi “puntare al massimo. Ma colpo su colpo ci siamo resi conto della realtà di ciò che possiamo fare. Il presente è di basso profilo, per costruire non si può iniziare dal tetto”.

Rinnova piena fiducia nel marchio giapponese, si dice pronto a rispettare i termini di contratto. Del resto le alternative a breve termine non sono troppo allettanti per un campione del suo calibro. Eppure continua a regnare quella sensazione che un colpo di scena sia possibile. Quando gli viene chiesto se sa dove correrà il prossimo anno, Marc Marquez è sarcastico: “Si, lo so… Mi hanno messo la testa su tutte le moto, qualcuno avrà ragione, vedremo chi“.

Marquez e il futuro

Il test MotoGP di Misano potrebbe rivelarsi chiarificatore, o forse no. “Il fatto che dipenda tutto dai test di Misano non è uscito dalla mia bocca. Dobbiamo trovare la soluzione migliore sotto ogni aspetto. Si comincia già a vedere il progetto 2024, se sarà migliore o peggiore. Si sente già odore di 2024. Dobbiamo continuare a lavorare sul progetto per trovare la soluzione migliore sotto ogni aspetto“.

Riguardo al fratello e alla competitività ritrovata con la Gresini Racing, Marc non può far altro che togliersi il cappello e ricordare come l’abbia spinto al cambiamento. Una scelta azzeccata quella di Alex Marquez, ma il fratello maggiore sottolinea: “La mia situazione non è paragonabile, perché ho un contratto in corso e non esiste una sola opzione, ce ne sono diverse“. Ancora una volta lascia tutti sulle spine e una porta spalancata sul suo futuro”.