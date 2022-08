MotoGP, Marc Marquez lavora in background: “Ha il fuoco negli occhi”

Marc Marquez inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, il ritorno in pista è solo questione di settimane, forse giorni. Nel weekend di MotoGP a Spielberg ha fatto visita ai box Honda e sistemato alcune faccende professionali, dialogato con gli ingegneri giapponesi, chiesto modifiche nella comunicazione tra pista e azienda. Il suo compagno di squadra ha annunciato ufficialmente l’addio a HRC a fine campionato per ritornare in KTM, al suo posto Joan Mir. “Il mio obiettivo, quando arriva un compagno di squadra, è batterlo – ha sottolineato il campione di Cervera -. Non mi interessa se è un ‘rookie ‘ o un campione del mondo come Mir. Voglio che entrambe le moto siano lì per vincere, come lo era nel 2013, quando sono arrivato“.

Bradl al lavoro per Marquez

Dopo l’ultima visita a Madrid ha ricevuto ottime notizie dalla Tac e dalle radiografie sostenute alla presenza del dott. Sanchez Sotelo, che lo ha operato l’ultima volta in Minnesota lo scorso 2 giugno. Può intensificare gli allenamenti e salire su una moto di serie quanto prima, sarà il miglior test per capire le sue reali condizioni psicofisiche. Ma mentalmente Marc Marquez sembra in forma smagliante, non ha mai perso i contatti con i fan e gli uomini Honda.

Al Red Bull Ring ha trascorso due giornate di fitti incontri, parlato con i colleghi di marca, in particolare Stefan Bradl riconfermato collaudatore anche per la stagione MotoGP 2023. Il pilota tedesco lavora insieme al suo capotecnico Santi Hernandez, lavora per raccogliere informazioni più che per il risultato. “E’ stato interessante discutere in background – racconta Bradl a Motorsport-Total.com -. Abbiamo avuto lunghi colloqui individuali su ciò che vogliamo per il futuro. Voglio aiutarlo nel miglior modo possibile, siamo molto in linea“.

Marc pronto per il ritorno in MotoGP

Nelle settimane precedenti Marquez e Bradl hanno avuto stretti contatti anche su WhatsApp, c’è massima coordinazione sulla strada da seguire, condivisione sui problemi da risolvere. “Vogliamo dargli gli strumenti per ritornare alla vittoria. Vedo il fuoco nei suoi occhi per il ritorno“. Dopo la pausa estiva dal Giappone non sono arrivate novità importanti, si aspetta il test di Misano per cominciare a pianificare la prossima stagione MotoGP, motivo per cui Alberto Puig vorrebbe a tutti i costi Marc Marquez sulla RC213V nella due giorni adriatica. “Ci stiamo già concentrando sul 2023 per preparare tutto al meglio in modo che possa tornare sul podio“, ha aggiunto il tester della Honda. L’attenzione sarà puntata soprattutto sull’aerodinamica dove in questo momento HRC è nettamente inferiore a Ducati e Aprilia. “Abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Marc lo ha confermato. Ovviamente HRC deve assicurarci di avere gli strumenti per il prossimo anno“.