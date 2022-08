Marc Marquez ha ricevuto finalmente l’ok dai medici per riprendere la sua consueta routine di allenamento. Dovrà intensificare gli allenamenti per riprendere fascia muscolare nella zona colpita dalla quarta operazione, come indicato dall’equipe medica formata dal Dr. Joaquín Sánchez Sotelo, il dottor Samuel Antuña e il dottor Ángel Cotorro. Ci sono ancora molti dubbi nell’aria su quando sarà il ritorno in MotoGP, ma in casa Honda rispettano le scadenze fissate dai medici.

Marquez chiede una svolta in casa Honda

I veri problemi sembrano altri e Marc Marquez per il momento ha scelto di cambiare manager puntando sul giovane Jaime Martinez che sostituirà Emilio Alzamora. In un’intervista concessa a DAZN non nega di riservare qualche preoccupazione per lo stato di salute tecnica della RC213V. “La Honda non è persa ma è in un momento in cui sarebbe molto facile farsi prendere dal panico. Quando entri in un’azienda come Honda in un momento come questo, vengono prese decisioni repentine di cui potresti pentirti. La cosa buona è che non c’è nessuno nella squadra che abbia una benda sugli occhi“.

Il nocciolo del problema non è tanto nella moto, quanto nel modo di lavorare dell’azienda giapponese. Non usa mezzi termini il fuoriclasse della MotoGP, sembra fortemente intenzionato a prendersi quel nono titolo iridato che sente di meritare, ma che sembra un obiettivo molto lontano dopo la quarta operazione all’omero. Con o senza Honda, Marc Marquez vuole riuscirci: “Chiedo un cambiamento nel modo di lavorare. Ho la sensazione che si perdano informazioni e ottime idee, semplicemente a causa del tono con cui vengono dette“. Ci sono ancora due anni per valutare e riflette, fino alla scadenza del contratto al termine del 2024: “Concedo alla Honda un margine per la durata del mio contratto. È il marchio dei miei sogni, mi hanno sempre rispettato e ne sono grato. Ma fino a quando corro voglio un progetto vincente“.

Il ritorno in MotoGP

Il team manager Alberto Puig spera di averlo in pista nel test MotoGP di Misano in programma il 6-7 settembre, anche per pochissimi giri. Sarebbe di grande importanza per impostare la strada da seguire nell’evoluzione della Honda RC-V. “Honda è interessata a farmi partecipare ai test di Misano, ma loro sanno cosa ho passato e sto passando. Se devo aspettare ancora una settimana mi rispettano perfettamente. Mi hanno dato massima tranquillità“, ha precisato Marc Marquez. Il rientro in gara sarà la vera prova del nove, perché c’è un dettaglio da non trascurare e che il campione di Cervera sa benissimo. “Un braccio con quattro operazioni non sarà un braccio che non ne ha… Saprò valutare quando dovrò andare in pensione. Al momento sono il pilota Honda con il maggior numero di punti in campionato. Mi fa male che mi dicano di ritirarmi“.

Foto MotoGP.com