MotoGP, Marc Marquez: indiscrezioni dai social della sua fidanzata

Marc Marquez correrà ad Assen, come confermato da un comunicato ufficiale diramato martedì. L’otto volte iridato ha deciso di non disputare la gara lunga del Sachsenring, dopo essere caduto nel warm up , lasciando però intendere che avrebbe partecipato all’ultimo Gran Premio prima della pausa estiva in MotoGP. Non ci sarà il suo compagno di squadra Joan Mir, ancora alle prese con un infortunio alla mano destra che l’ha costretto a saltare anche la tappa del Mugello.

Marc Marquez presente ad Assen

La riabilitazione di Marc Marquez prosegue senza sosta come rivelato da un video sui social pubblicato dalla sua nuova fidanzata Gemma Pinto. La modella e influencer catalana ha filmato una seduta di fisioterapia dopo l’estenuante weekend del Sachsenring in cui il pilota della Repsol Honda ha rimediato un dito fratturato e una botta alla caviglia. Cinque cadute che hanno spinto il pluricampione di Cervera a rinunciare alla gara domenicale per non correre altri rischi, nonostante avesse avuto il fit dei medici. Si temeva che potesse saltare anche il GP di Assen, invece l’ipotesi è stata prontamente smentita.

L’obiettivo è arrivare alla pausa estiva con il sorriso, in attesa che gli ingegneri HRC riescano a sfruttare le sei settimane di stop per apportare qualche miglioramento alla RC213V. Inutile dire che l’attenzione del marchio è ormai rivolto solo all’evoluzione della moto anche in vista del prossimo anno, essendo ormai tramontate le residue speranze iridate. “Arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania. Abbiamo un’altra gara prima della pausa estiva e l’obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Questo è l’obiettivo del fine settimana, dobbiamo mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro“.

La nuova vita social

Domenica mattina Marc Marquez, a seguito della caduta nel riscaldamento domenicale, ha cancellato le conferenze stampa previste per il pomeriggio, ed è partito dalla Germania con il primo aereo diretto a Madrid, dove è atterrato in tempo per tornare a casa e assistere alla partita della Nazionale spagnola contro la Croazia per il titolo Nations League. Il fuoriclasse della MotoGP ha mostrato a tutti i suoi follower il momento in cui iniziava la partita con un breve video sul suo account Instagram, dove si vedeva anche l’uomo della Honda sottoporsi a un trattamento di magnetoterapia sulla caviglia destra martoriata. Qualche indiscrezione in più trapela dal profilo di Gemma Pinto, con cui la love story procede a gonfie vele. Sicuramente meglio che in pista…

