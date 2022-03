MotoGP, Marc Marquez: incontro “segreto” con una ragazza nel paddock

L’euforia dell’evento MotoGP sul Circuito di Mandalika non è ancora finita, in Indonesia ne parleranno ancora per settimane e Marc Marquez sarà sicuramente al centro dell’attenzione mediatica. Non solo per il brutto incidente nel warm-up, che lo ha costretto a saltare la gara dopo aver svolto vari accertamenti in ospedale. Ma anche per un simpatico episodio avvenuto nel paddock, dove è stato visto consegnare un regalo alla presentatrice locale Angie Ang.

L’incontro nel paddock MotoGP a Mandalika

In un video divenuto virale si vede il campione della Honda scendere dal monopattino elettrico, avvicinarsi alla presentatrice, prendere un piccolo regalo dalla tasca dei pantaloni e regalarlo ad Angie. La bella ragazza oltre ad essere presentatrice e giornalista ha recitato in soap opera e film. Attualmente è una reporter per l’emittente Trans7 e in queste ore si sta parlando tanto di lei, in quanto molti hanno ipotizzato che Marc Marquez gli abbia dato la chiave della sua camera in hotel. Ipotesi prontamente smentita dalla 28enne Angie: “Ho visto i commenti sui social. I commenti erano negativi su di me. Alcuni hanno detto che era una chiave della stanza. Se pensi che sia una chiave della stanza, è molto improbabile“.

L’otto volte campione del mondo ha regalato un suo portachiavi alla giornalista, forse colpito dal suo sorriso orientale. Ma nulla di più… Angie ha spiegato che i piloti della MotoGP applicano un sistema di bolla di viaggio, che permette di spostarsi dall’hotel al circuito, o viceversa. Inoltre, il loro hotel non può essere visitato da altre persone. Ma perché Marc Marquez ha regalato il portachiavi proprio a lei? La presentatrice ha dato una spiegazione: “Ha chiesto del riso fritto, se cercate notizie su di lui vedrete che ama il riso fritto. Quindi in cambio mi ha regalato quel souvenir“.