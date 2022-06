Dopo l’abbraccio dei colleghi MotoGP al Mugello, Marc Marquez è ritornato in Spagna e da lì ha preso un volo per gli States. Nelle ultime ore ha fatto ingresso nella clinica di Rochester dove giovedì verrà sottoposto al quarto intervento chirurgico al braccio destro. Una decisione sofferta ma necessaria, presa insieme ai vertici della Honda che devono rinunciare alle speranze iridate per la terza stagione consecutiva. “Ho un filo diretto con Nomura-san, che è il manager più anziano con cui ho a che fare. Inoltre abbiamo contattato il ​​presidente di HRC Kobayashi e Kuwata. Il team manager Alberto Puig li ha tenuti aggiornati e informati in ogni momento“.

Operazione scelta condivisa

Tra Marc Marquez e Honda c’è un rapporto quasi ombelicale, con il marchio dell’Ala dorata che ha continuato a versare l’intero ingaggio al suo pilota. E dal luglio 2020 (incidente a Jerez) ad oggi continua ad aspettare il suo campione: “Quando mi trovavo in queste fasi critiche, parlavo sempre con loro personalmente. Ho detto più volte che ho sentito tanto rispetto nei miei confronti nel 2020 e 2021. E adesso sento lo stesso supporto“. Il titolo MotoGP è un traguardo rimandato, pur proseguendo questo campionato non sarebbe mai riuscito a centrarlo. “Ho detto loro che potevo continuare nelle mie condizioni attuali e finire sempre dal 5° al 10°. Forse posso anche salire sul podio in alcune gare. Ma poi ho sentito dalla Honda: ‘No, la tua salute e la tua vita sono più importanti. Fai ciò che è meglio per te e attendiamo il tuo ritorno.’ È un supporto incredibile da parte della Honda“.

L’evoluzione del prototipo MotoGP 2023

Negli anni precedenti la RC213V non sempre era la moto più più competitiva del Mondiale, eppure Marc Marquez riusciva a fare la differenza. Nel 2022 l’impresa non è riuscita a causa delle sue condizioni fisiche che non gli permettevano di guidare con il solito piglio aggressivo. Ma c’è anche da sistemare alcuni dettagli del prototipo: “Gli ingegneri Honda lavorano per migliorare la moto. Non so se potrò vincere ancora con un fisico perfetto o se avremo altrettanti guai. Ma Honda sa che sono necessari dei miglioramenti. Ci provano costantemente, otteniamo nuove parti. Ma dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per fare progressi“.

Qualsiasi previsione sul ritorno in MotoGP del campione sarebbe azzardata in questo momento, ma gli esperti ipotizzano uno stop da 4 a 6 mesi. Le idee saranno più chiare dopo che i medici avranno effettuato l’intervento e visto “da vicino” le reali condizioni dell’osso, lo stato dell’infezione ossea e della placca che Marc ha attaccata all’omero. Rivederlo in azione nel test di Misano (5 settembre) sarebbe un autentico miracolo e Marc Marquez non è nuovo a questi ritorni accelerati, ma a conti fatti entro Valencia risalirà sicuramente sulla Honda RC213V per capire a che punto è l’evoluzione. Sarà un passaggio nodale per gli ingegneri HRC prima della pausa estiva.

Il lavoro di Pol e Stefan

In sua assenza ci lavoreranno su Pol Espargarò, che ancora non ha un contratto e sembra in procinto di lasciare HRC, e il tedesco Stefan Bradl. Il pilota di Granollers contribuirà allo sviluppo di una moto che dalla prossima stagione sarà quasi certamente sua rivale. “Non so come sarà la situazione. Lavorerò per i piloti che verranno. Sono un pilota con contratto fino a fine anno e chi mi conosce sa che combatto fino alla fine e lo devo alla fabbrica che mi sta pagando, che mi ha assunto fino alla fine dell’anno ed è quello che farò“. Per il collaudatore si ripresenta un’occasione personalmente imperdibile, lascerà quindi il ruolo da commentatore di ‘Servus TV’ per dedicarsi alla causa Honda. “Sono disponibile per tutto ciò di cui HRC ha bisogno fino al ritorno di Marc“. In Catalunya la priorità sarà compiere giri su giri per arrivare pronti al test Irta di lunedì.

Foto Motogp.com