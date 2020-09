MotoGP: Marc Márquez, il primo allenamento dall’operazione

Marc Márquez ricomincia ad allenarsi a sei settimane dal secondo intervento al braccio. Riuscirà a rientrare prima della fine della stagione?

Marc Márquez sta ricominciando a muoversi. A sei settimane dal secondo intervento al braccio, il campione MotoGP in carica ha svolto una sessione di corsa di una trentina di minuti, completando in totale più di 7 km. Un primo passo verso il ritorno alla sua normale routine. Sarà comunque difficile rivederlo in azione quest’anno, anche se non mancano le ipotesi su una sua presenza negli ultimi round della stagione…

Un infortunio, quello dell’iridato della classe regina, che Honda sta pagando pesantemente. La casa dell’ala dorata infatti, senza il suo pilota di punta, sta vivendo un’annata davvero complicata. Mai protagonista in gara, praticamente impossibile al momento pensarla sul podio. Nessuno si aspettava un infortunio così importante, ancora meno la ‘ricaduta’ dopo aver tentato un rientro troppo affrettato.

“Due-tre mesi di stop” è stato il chiaro pronostico da parte di Honda dopo il secondo inevitabile intervento, avvenuto il 3 agosto scorso. Aggiungendo anche che “tornerà solamente quando sarà al 100%, al momento non facciamo previsioni.” Intanto il campione MotoGP sta cercando lentamente di tornare alla normalità: certo vorrà farsi vivo prima della fine dell’anno, ma solo il tempo dirà se sarà possibile.